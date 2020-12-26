陸展開新冠疫苗接種預約　兩針444元人民幣「限高風險人群」

▲大陸多款疫苗已在國外展開施打。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸多地近日相繼對醫療人員、海關人員等「高風險族群」發布新冠疫苗預約接種通知。通知顯示，本次接種的疫苗來自北京生物製品研究公司，共須接種兩針；對於出國工作或學習的人員，部分地方也開放預約接種，金額為每劑222元人民幣（954元新台幣），預計2月初前將完成接種。

根據陸媒報導，包含成都、青島、臨沂、日照，以及福州等地都發不了疫苗預約接種的通知，對象為醫療衛生人員、海關進出口相關人員、出國人員等「高風險人群」，以及政府機關工作者，食品、環衛、物流等行業人員在內的「關鍵崗位人群」。

通知內提到，上述人群接種必須團體預約，且要提供單位公函，而本次接種的疫苗來自北京生物製品研究所有限公司，需接種兩針，間隔14至28天，年齡需在18至59周歲之間。

另外，從青島發布的通知中可以發現，出國工作或學習的人員也能透過電話進行預約接種，年齡必在18至59周歲之間，每劑222元，包含200元的疫苗費用及22元的接種服務費，兩針注射下來共444元人民幣（約1900元新台幣）。

相關訊息發布後，很快引起大陸網友關注，許多人都表示有意願接種，但也有不少人對價格有意見，「全家都打的話，負擔不小！」「政府、公司能負擔部分費用嗎？不然有點貴，接種意願是個問題。」「記得巴西是10.3美元吧？為什麼比較貴？」「兩針加起來444元，數字不太吉利。」