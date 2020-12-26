　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸展開新冠疫苗接種預約　兩針444元人民幣「限高風險人群」

▲▼巴西將中國北京科興生技（Sinovac Biotech）研發的新冠肺炎疫苗納入國家防疫計劃。（圖／路透）

▲大陸多款疫苗已在國外展開施打。（圖／路透）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸多地近日相繼對醫療人員、海關人員等「高風險族群」發布新冠疫苗預約接種通知。通知顯示，本次接種的疫苗來自北京生物製品研究公司，共須接種兩針；對於出國工作或學習的人員，部分地方也開放預約接種，金額為每劑222元人民幣（954元新台幣），預計2月初前將完成接種。

根據陸媒報導，包含成都、青島、臨沂、日照，以及福州等地都發不了疫苗預約接種的通知，對象為醫療衛生人員、海關進出口相關人員、出國人員等「高風險人群」，以及政府機關工作者，食品、環衛、物流等行業人員在內的「關鍵崗位人群」。

通知內提到，上述人群接種必須團體預約，且要提供單位公函，而本次接種的疫苗來自北京生物製品研究所有限公司，需接種兩針，間隔14至28天，年齡需在18至59周歲之間。

另外，從青島發布的通知中可以發現，出國工作或學習的人員也能透過電話進行預約接種，年齡必在18至59周歲之間，每劑222元，包含200元的疫苗費用及22元的接種服務費，兩針注射下來共444元人民幣（約1900元新台幣）。

相關訊息發布後，很快引起大陸網友關注，許多人都表示有意願接種，但也有不少人對價格有意見，「全家都打的話，負擔不小！」「政府、公司能負擔部分費用嗎？不然有點貴，接種意願是個問題。」「記得巴西是10.3美元吧？為什麼比較貴？」「兩針加起來444元，數字不太吉利。」

▲▼巴西將中國北京科興生技（Sinovac Biotech）研發的新冠肺炎疫苗納入國家防疫計劃。（圖／路透）

ET快訊
「大腸長到心臟」X光片看傻　17天沒上廁所23歲妹崩潰
17年來最冷！跨年夜「台北氣溫」出爐
海軍棄單16桌菜色曝光　活蝦店老闆曝心聲
呱吉9000萬負債靠3年搞定　驚爆：千萬不要隨便買遊戲股
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京順義區進入「戰時狀態」　昨爆2確診今又5人檢測陽性！

買嘸中國疫苗　阿根廷傳撤換駐華大使

25歲房仲爬上嫂子床！SM假戲真做「暴怒勒死她」：不能毀了我

陸展開新冠疫苗接種預約　兩針444元人民幣「限高風險人群」

英國智庫：中國2028年超美　成全球最大經濟體

11天增24例本土確診　大連「24小時輪班」全力核酸檢測

參加婚禮吸到二手菸！氣喘婦「沒了呼吸」...搶救5天5夜險殞命

偷渡台灣被拘！12港人家屬發聲明　譴責北京「秘密審訊」

北京、大連拉警報！　陸日增8本土確診「最小僅3月齡」

驚悚！上鋪男童遭同學「陰招推背墜落」　臉部重摔畫面曝光

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

474萬保時捷1元起標！2台賤價各2萬成交　秒變「殺肉場」零件車

他用3產品吹麵粉！證實口罩功效 圍巾一吹「粉末狂飛」網讚：秒懂

染疫紐籍機師害慘空服機組員！　穿制服搭機捷被當「瘟神」拒進入

包裹被偷10次！她「貓屎裝箱」反擊　傻賊上當扛了就跑...監視器全錄下

炎亞綸「沒想造成對立」要封鍵盤惹　堅持戴口罩受訪：不想成防疫破口

北京順義區進入「戰時狀態」　昨爆2確診今又5人檢測陽性！

買嘸中國疫苗　阿根廷傳撤換駐華大使

25歲房仲爬上嫂子床！SM假戲真做「暴怒勒死她」：不能毀了我

陸展開新冠疫苗接種預約　兩針444元人民幣「限高風險人群」

英國智庫：中國2028年超美　成全球最大經濟體

11天增24例本土確診　大連「24小時輪班」全力核酸檢測

參加婚禮吸到二手菸！氣喘婦「沒了呼吸」...搶救5天5夜險殞命

偷渡台灣被拘！12港人家屬發聲明　譴責北京「秘密審訊」

北京、大連拉警報！　陸日增8本土確診「最小僅3月齡」

驚悚！上鋪男童遭同學「陰招推背墜落」　臉部重摔畫面曝光

北京順義區進入「戰時狀態」　昨爆2確診今又5人檢測陽性！

獨／朕豪酒店供免費吃住！「幸運兒總數曝」10人吃萬元餐「賺到」

54歲李若彤撞衫舒淇！「最美小龍女」領口差一截仙氣照樣噴發

聖誕寫真被飆罵「用身體賺錢不要臉」！白癡公主高EQ回應了：糟糕

aespa《SBS歌謠大戰》服裝被批超俗！網讚BLACKPINK造型師好強大

搶拍可愛莎莉！「PLAY LINE FRIENDS」插旗高雄　限量150cm熊大必收

買嘸中國疫苗　阿根廷傳撤換駐華大使

LIVE／防堵英變種病毒「華航包機明全員隔離」　指揮中心14時說明

他低頭看診突手麻！X光一照「骨刺長整排」驚呆　醫曝有3症狀別拖了

要價近300萬的車…北宜奧迪自撞「近乎全毀」　車友：超多XX在開

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

大陸熱門新聞

女大生2小時賺1個月生活費　包養內幕逼退3年男友

學妹聖誕送粉紅勞斯萊斯！23歲男大生成勝利組

8年男友偷吃按摩店女員工！她不堪小三侮辱跳樓亡

疑遭子公司主管投毒！遊戲巨頭董座病逝

學妹送「粉紅勞斯萊斯」　暗黑內幕曝光

男童遭同學推落上鋪　驚悚畫面曝

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

參加婚禮吸到二手菸！氣喘婦「沒了呼吸」

老伯器官恐怖移位　整顆胃跑到胸腔

供過於求 港口罩商現倒閉潮

消防員霸氣一句話　讓2男放棄跳樓

25歲房仲爬上嫂子床　暴怒勒死她

「離台灣最近鐵路」26日開通！

首次見面就上床！女友身分曝光他崩潰

更多熱門

相關新聞

機組員防疫計畫「好很多」　陳時中：確保外站管理完全

機組員防疫計畫「好很多」　陳時中：確保外站管理完全

紐籍機師（案765）染疫讓指揮中心驚覺機組員防疫有破口，要求本週前提出更嚴謹的防疫措施。陳時中26日受訪表示，民航局已有來文指出改善措施，情況好不少，預計今天下午再開會討論。陳也說，若飛機到外站的防疫都完整的話，其實就像是本土的延伸，相對風險非常低；但若有疏漏，就沒有辦法視為本土延伸，管理強度就要不同。

廣達集團女員工仍有流鼻水「情緒穩定」

廣達集團女員工仍有流鼻水「情緒穩定」

大連24小時輪班　全力核酸檢測

大連24小時輪班　全力核酸檢測

擴增集中檢疫所　蘇貞昌：不能全部公開

擴增集中檢疫所　蘇貞昌：不能全部公開

北京、大連拉警報　日增8本土

北京、大連拉警報　日增8本土

關鍵字：

疫苗新冠新冠疫苗新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

海軍棄單16桌菜　老闆傻眼：魚都殺了

史上最貴訂單曝光！1份晚餐近2萬

三重屁孩大鬧「家樂福」！喝完飲料放回去超噁

海軍因「防疫」棄活蝦餐訂單

交往3天就分手！西門町蘿莉塔怒爆男友黑幕

地方媽媽嫌夫軟　帶鮮肉教練回家激戰

人妻喝咖啡變「行屍」　下體驗出主管口水

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

國高中改「9點半」上課！連署通過　網兩派吵翻

母子上吊雙亡　遺體懸掛殯儀館入口

公開了！小賴台上激吻「知名男歌手」

女友逼管千萬存款遭拒！分手2年下跪求合

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

羅蘭服裝品牌「被抓包抄襲」緊急停售！鞠躬認錯

更多

最夯影音

更多
自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來

自拍不夠！網帥黑狗拿手機錄影　大眼逼近喬角度...媽：工讀生出來
小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

小賴尬舞鼓鼓Ending突接吻　笑虧：我媽看到這段會不會哭

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

范瑋琪深夜紅眼崩潰：請放過我家人！　失業1年「每天都在懊悔裡」

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

撞爛758萬瑪莎拉蒂還找人頂包！　25歲富少坦承肇事囂張掛警電話

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

7男12女汽旅內「做壞事」！高雄警開門一見全抓起來…2萬現金沒了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面