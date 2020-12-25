紐籍機師+廣明女染疫「增社區感染風險」　疾管署急發醫界通函

▲疾管署致醫界通函。（圖／取自疾管署網站）

記者洪巧藍／台北報導

紐西蘭機師（案765）與廣明女員工（案771）染疫事件，讓國內連續253天無本土病例遭到中斷，指揮中心一度公布足跡提醒民眾注意。疾管署今（25）日進一步發布致醫界通函，由於他們在可傳染期間都曾經於社區內活動，社區感染風險增加，籲請醫師提高警覺，若發現符合嚴重特殊傳染性肺炎或社區監測通報定義者，請加強通報及採檢，防範疫情擴散。

疾病管制署致醫界通函第446號全文：

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各位醫界朋友，您好：

國內於本(109)年12月22日新確診1例COVID-19本土病例，為12月20日公布境外移入病例(案765)之接觸者，兩案於可傳染期間均曾於社區內活動；目前國內累計770例確診病例，分別為675例境外移入，56例本土病例(含案771)，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。

為加強新型冠狀病毒肺炎相關監測，以阻斷社區傳播，中央流行疫情指揮中心請各醫師提高警覺，加強通報及採檢作業；於診療病人時若發現符合「嚴重特殊傳染性肺炎」通報定義，如：發燒、呼吸道症狀、嗅/味覺異常、不明原因腹瀉及醫師高度懷疑之社區肺炎等臨床條件、流行病學條件或檢驗條件者，請依「嚴重特殊傳染性肺炎通報個案處理流程」進行疾病通報與採檢；若病人不符合嚴重特殊傳染性肺炎通報條件之臨床症狀，但醫師認為有進行 SARS-CoV-2 檢驗之必要者，請依「COVID-19社區監測通報採檢及個案處理流程」，進行疑似個案通報與檢體送驗。

COVID-19之相關防疫措施亦將隨時依防疫需求更新並公布於疾病管制署全球資訊網。

感謝您與我們共同維護全民的健康安全。