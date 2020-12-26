廣達集團女員工仍有流鼻水「情緒穩定」　與紐籍機師不同醫院治療

▲醫福會執行長王必勝提到機師情緒穩定，案771廣達集團女員工仍有流鼻水的症狀。（圖／記者林敬旻攝）

生活中心／台北報導

台灣本土病例廣達集團女員工染疫，住院治療中，醫福會執行長王必勝透露案771有一些流鼻水症的症狀，住在負壓隔離病房裡，目前和醫護人員溝通順暢，未觀察到心情問題，而案771的感染源是案765紐西蘭籍機師，2人目前在不同醫院治療，王必勝提到機師目前情緒穩定，大多時間都在使用平板電腦。

根據疫調的結果，廣達集團女員工匡列187人，其中18名居家隔離，主要是同事。先前和機師出門逛街、吃飯，長時間相處的情況下被感染，但機師在疫調期間並未誠實告知接觸史和活動史，桃園市衛生局在平安夜對他開出30萬元罰單。

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王必勝也說，紐西蘭籍機師第一天來的時候情緒上不能接受，不認為自己染疫，覺得檢驗有問題，直問怎麼可以把他關起來。王必勝告知機師，若是再對醫護人員口出惡言，將依《醫療法》對他提告。但其實他的反應常見，過去收治很多個案被送到隔離病房有出現類似情緒。除溝通外，他若有提出飲食或者其他需求，院方也都盡量配合，給予最好的醫療服務，一夜之後情緒平復已經配合許多。

王必勝說，紐西蘭籍機師有看了相關報導、長榮方面也有和他通訊，目前已經能夠接受現實，並且理解自己闖下大禍。王也強調，不需要妖魔化紐籍機師，人都有情緒，遭遇到這樣的情況難免，沒有必要聚焦於他的抱怨反應。

▲廣達集團女員工染疫目前仍住院治療中。（圖／記者湯興漢攝）

而目前案771廣達集團女員工還有些流鼻水的狀況，安排入住另一間醫院負壓隔離病房治療，情緒平穩，沒有太大起伏，而是否私下有和機師聯絡，暫無法取得相關回應。