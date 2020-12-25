柯文哲酸「講1個謊要10個謊掩蓋」　陳時中：他是在講他自己啦！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

紐西蘭籍機師（案765）造成台灣本土零確診破功，中央流行疫情指揮中心後續疫調時，也查出案765有搭乘北捷、出入象山站等，對於指揮中心未事先公布，台北市市長柯文哲今直言「對我來講就乾脆全部公開透明，講1個謊話要講10個謊話來掩蓋。」指揮官陳時中也回應「講謊話看起來前後文是說我們謊話，我看起來不是，他是在講他自己啦！」

針對中央疫情指揮中心沒「詳細公布」案765有搭捷運，柯文哲25日出席上任6周年記者會後受訪表示，「這沒有對錯，只是每個人執政邏輯」；柯文哲說，自己就覺得乾脆全部公開透明，每次講說，講1個謊話要講10個謊話來掩蓋，「後來講100個謊言掩蓋那10個謊話，就都被謊話給淹沒」。

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對此，陳時中回應「我有指揮官的責任在，要在社會恐慌和未知的方面取得平衡，我們這樣的角度是對的，說要公開，我不反對。」而針對柯文哲的說謊論，陳時中也直言「講謊話看起來，前後文意思是在說我們謊話，我看起來不是，他是在講他自己啦！」

另外，外界也持續關心陳時中是否有意參選下一屆台北市市長，更有不少聲音認為他是唯一可以和國民黨蔣萬安競爭的對手。陳時中則維持一貫保留態度「你們常跟我提起選舉，平時完全不會想到這事情，我現在忙這些（疫情）事情，競選是以後的事情。」回應語帶玄機。

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