連續4天主持記者會！陳時中：秋冬本來就比較緊張

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

指揮中心22日公布國內出現本土病例，後續接連4天都由衛福部長陳時中親自主持指揮中心記者會，外界關心是否意味疫情升溫？陳時中今（25）日表示，本來預期秋冬就是比較緊張的時刻，有相關本土病例、年關到又有大型活動舉辦，即時澄清說明，進而提醒國人注意或者避免因為謠言恐慌。

與紐西蘭籍機師（案765）接觸的30多歲女性（案771）確診，中斷國內連續253天零本土個案紀錄，指揮中心大動作公布紐籍機師足跡，後續宣布強化跨年等大型集會防疫措施，也要求民航局及航空公司研議如何強化現有航空檢疫措施。

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陳時中從22日至25日連續四天親上火線主持記者會，外界關心是疫情升溫或者社區風險，陳時中表示，本來預期秋冬是比較緊張的時刻，現在又有相關本土案例，年關要到大型活動在辦，提醒國人注意或是避免相關的留言、謠言引起社會恐慌，這幾天開記者會可以即時澄清說明，讓大家多放心點、也多提醒大家要注意。

記者追問，陳時中說話聽起來聲音沙啞，是否最近因為疫情關係頻繁開會或者有感冒狀況？陳時中笑著回應，自己沒有感冒，「聲音就是偶爾有時比較緊，也許講得不夠多，講多喉嚨聲帶就鬆一點。」

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