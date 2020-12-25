醉女開車鏟倒紅錄燈！天然氣管線跟著爆裂　中壢平安夜超恐怖

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1輛轎車25日凌晨行經中壢區民族路段時，突然高速撞斷路旁紅綠燈與天然氣管線，造成車頭幾乎全毀，車上2名年輕女子竟奇蹟式僅受皮肉傷，消防人員到場後趕緊將2名傷者送醫治療，中壢警方指出，2名女子肇事後，轎車曾翻車且180度轉彎，員警趕抵現場後發現，2女身上都有酒精反應，但基於救人先送醫治療，至於肇事責任目前還在釐清當中。

▲桃園市2名女子25日凌晨共乘轎車行經中壢區民族路，突然失控撞毀路旁紅綠燈與天然氣管線，現場一片凌亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市2名女子25日凌晨共乘轎車行經中壢區民族路，突然失控撞毀路旁紅綠燈與天然氣管線，轎車車頭幾乎全毀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，意外發生在25日凌晨2時許，1輛白色轎車沿中壢區民族路往新屋區方向行駛，行經民族路135號前突然失控高速撞向路旁紅綠燈，因撞擊力道非常強勁，轎車翻轉一圈後還180度逆轉，員警趕抵現場時發現2名女子已自行脫困，但都有酒精反應，但已由消防人員送醫治療，目前筆錄還未製作，不清楚誰是駕駛，誰是乘客。

▲桃園市2名女子25日凌晨共乘轎車行經中壢區民族路，突然失控撞毀路旁紅綠燈與天然氣管線，消防局在現場灑水處理。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局表示，轎車上的2名女子分別是24歲劉姓女子、26歲曾姓女子，2人肇事後自行脫困，其中劉女右上臂與左膝有撕裂擦傷，曾女左右膝蓋與右小腿挫擦傷，所幸2人意識清楚，已送往平鎮區連新醫院治療，為避免天然氣管線爆裂引發火警，也在現場灑水處理。

▲桃園市2名女子25日凌晨共乘轎車行經中壢區民族路，突然失控撞毀路旁紅綠燈與天然氣管線，監視器畫面顯示最左邊轎車撞擊瞬間畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方調閱監視畫面後研判，2女共乘轎車疑似高速失控從路肩撞上紅綠燈肇事，至於真正肇事原因，需待2人酒精測試出爐與筆錄製作後再行釐清。

▲桃園市2名女子25日凌晨共乘轎車行經中壢區民族路，突然失控撞壞紅綠燈，現場一片凌亂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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