萊豬過關　柯文哲諷民進黨靈魂交換：無法理解在幹什麼

▲台北市長柯文哲出席就職六周年記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

立法院24日正式通過9項有關美豬進口之行政命令。對此，台北市長柯文哲無奈表示，12月24日才搞定行政命令，距離1月1日只剩7天，地方政府怎麼處理？他也質疑民進黨政府不願明白標示，「讓人民有自由選擇的權利，這不是民主國家該有的嗎？」，直言無法理解民進黨腦袋想什麼，拿他們以前講的話跟現在講的話，像是靈魂交換，是在幹什麼？

台北市長柯文哲25日舉辦上任市長6周年記者會，聯訪時被問到萊豬過關一事，他表示，昨天是12月24日，萊豬有關的行政命令、中央提的，在昨天才算是定案。坦白講，只剩下7天，1月1日萊豬就要進口，我們市府要做很多準備，我們自治條例通過，中央也沒有否決也沒有贊成，「這很奇怪，變成一個國家2套法律」。

柯文哲說，目前北市府已經有準備最起碼應變的措施，在4大通路商有非萊豬的專區，這要怎麼落實後續檢驗，後續要再處理」，溫體豬肉大部分還是國產豬，這目前國內是沒有。

「回答你的問題是這樣，這實在是一個很無奈的，常常人家講我逆時中，其實我們跟你講，我們一向是嘴巴唸歸唸，還是會配合。」柯文哲不滿表示，問題是12月24日搞定行政命令，剩7天地方政府怎麼處理？這不是一個好的案例，不過國家就是這樣，就是讓人民不滿。

柯文哲表示，做為地方政府，該做還是會做，這段時間4大通路非萊豬專區會先成立，後面很多配套措施這幾天會加速，預計下禮拜副市長黃珊珊會公布應變措施。

媒體追問，過去接受專訪時，曾在萊豬議題上表示「不要逼柯文哲走上街頭」，未來是否會有更激烈的抗議手段？柯文哲表示，其實這件事情源頭管理、明白標示，它是一個很簡單可以解決的問題，自己甚至還親自去行政院講。

柯文哲指出，其實萊豬只要在屠宰前3天不要使用含有萊克多巴胺的飼料，濃度會降到相當低的程度，再加上專區明白標示、貨號，以及台北市已經有的食材登錄系統，整個系統很容易就可以做出來。

「坦白講，我是無法理解，讓人民有自由選擇的權利，這不是民主國家該有的嗎？」柯文哲說，從頭到尾沒有去阻擋萊豬，全世界國家使用萊克多巴胺大概20幾個，不用的大概150幾個，大部分還是不用，自己也沒有喊什麼毒豬，但是你讓人民有自由選擇權利就好，「我一直無法理解，到底民進黨政府腦袋在想什麼？無法理解，你拿它以前講的話跟現在講的話，像靈魂交換，是在幹什麼？」