紐籍機師搭北捷足跡不公布　柯文哲提醒中央：說謊要用更多謊掩蓋

▲台北市長柯文哲出席就職六周年記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

紐西蘭籍機師（案765）因為未遵守防疫規定，導致台灣0確診破功，時隔235天再度出現案例。而後續疫調時，也查出案765有搭乘北捷、出入象山站等，對於指揮中心未事先公布，台北市長柯文哲說，每個人執政風格不同，「對我來講就乾脆全部公開透明」，中央認為可控制就不公布，但可不可控制誰決定？

針對中央疫情指揮中心未公布案765有搭捷運，柯文哲25日出席上任6周年記者會後受訪表示，「這沒有對錯，只是每個人執政邏輯」；柯說，自己就覺得乾脆全部公開透明，每次講說，講1個謊話要講10個謊話來掩蓋，「後來講100個謊言掩蓋那10個謊話，就都被謊話給淹沒」。

柯文哲表示，自己的執政風格是公開透明，看大家怎處理，「有人講說北市府都沒秘密，我說這是每個人執政風格」。

柯文哲表示，現在中央認為可控制的就不公布，認為不可控制就不公布，「可是問題是，可控制跟不可控制，誰來決定？」，當然他們會說這是專業判斷，但這就像治療，要選哪一種方式，「我尊重也不批評，只是說我的話主張乾脆公開透明，若他的邏輯是這樣，我也尊重他、盡量配合，能消毒就會盡量去做」。