市民第一台南防疫優先　12月26、27聖誕跨年延期

▲台南市長黃偉哲與市政團隊討論後，決定以市民健康為優先考量，因此12月26日、12月27日耶誕跨年系列活動延期舉辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

由於COVID-19新冠肺炎台灣日前新增一例本土案例，台南市政府為配合中央流行疫情指揮中心加強防疫的措施，台南市長黃偉哲與市政團隊討論後，決定以市民健康為優先考量，因此12月26日、12月27日耶誕跨年系列活動延期舉辦。



台南市政府新聞處表示，原訂12月26日搖滾嘻哈夜，將延至明年元月9日舉行（永華行政中心西側廣場）；12月27日青春流行夜將延至明年元月3日舉行（新營體育場）。



台南市長黃偉哲表示，台南市跨年晚會系列活動，都將依據中央疫情指揮中心要求，加強入場防疫措施，敬請市民朋友協助配合。同時，也將嚴密監控疫情發展，擬定各項應變計畫，如果疫情趨緩，將依延期所訂日期如期舉行，如果疫情轉趨嚴重，會採取線上直播（視情況調整），不開放民眾進場。



黃偉哲表示，台南市31日的跨年晚會，現在還在評估，如果疫情是向上走的話，就不排除改成線上，即如果有陸續本土的疫情爆發，或是社區感染源不明，這部分就要注意。



台南市政府防疫工作嚴格把關，都是為了市民朋友的健康，台南市政府感謝所有市民共同防疫的努力。

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