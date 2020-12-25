台南和順工業區廠商協進會　添購百支四腳枴杖捐贈社區

▲台南市和順工業區廠商協進會理事長陳文祥，添購1百支四腳枴杖，除了免費借用廠區受傷員工行走復健，並捐給基層社區，歡迎里辦公處索取。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市和順工業區廠商協進會理事長陳文祥，熱心公益，近日添購1百支四腳枴杖，除了免費借用廠區受傷員工行走復健，並捐給基層社會，歡迎里辦公處索取，幫助社區有需要的民眾。

為提升事業單位職業安全衛生意識與專業工作知能，和順工業區廠協會、東陽實業定期開辦安全衛生教育訓練課程，不少企業主管取得證照，也鼓勵企業第二代參與受訓，該協會亦扮演廠商與政府間的溝通橋梁，改善工業區軟硬體設施，讓業者安心投資創業，提供更安全舒適的工作環境。

陳文祥理事長表示，安全衛生教育訓練已成為中小企業的必修課程，但難免會有意外發生，透過輔具行走復健，可以降低工作壓力、減少生理疲勞，至於銀髮族與身心障礙者，可藉由輔具來增加生活獨立性與自尊心，使生活品質提升，更能減輕照顧者的負擔。

陳文祥理事長日前發生意外扭傷腳踝，友人提供四腳枴杖，改善行動不便的難處，因此他有感於此，特添購１百支四腳枴杖，計畫在和順工業區服務中心安置10支，免費借用廠區受傷員工行走復健，其餘捐助基層社區，歡迎里辦公處索取，幫助有需要的民眾，洽詢電話：（06）3567119。

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