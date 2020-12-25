台南市議會燈會菁華展照常舉辦　郭信良議長：會加強防疫措施！

▲台南市議會燈會菁華展照常舉辦，台南市議長郭信良表示會加強防疫措施。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2020聖誕至2021新年期間，六都唯一的燈會，正在台南市永華府會園區展出，對於外界詢問燈會是否因新冠肺炎疫情停辦，台南市議長郭信良25日表示，由於展出的花燈深受市民大眾喜愛，而且民眾對縣市合併升格10週年系列活動充滿期待，所以議會將以加強防疫措施來因應，燈會照常舉辦。

郭信良議長指出，雖然燈會菁華展在24日剛啟燈，但已經受到萬眾矚目。例如，25日是西洋聖誕節，新南國小的師生近50位，在校長魏萬能率領下，特地選擇於議會廣場辦理街頭快閃活動。郭信良議長與林阳乙、李偉智、陳怡珍、蔡旺詮等議員一同欣賞學生們帶來的醒獅隊表演、英語歌曲報佳音，還有老師裝扮成聖誕老公公向民眾發放糖果。這顯示出議會燈展已經成為人潮聚集之處，充滿節慶的歡樂氣氛。

郭信良議長說明，為了落實中央防疫政策，台南市議會已將燈展晚會座位以及摸彩兌獎區桌位拉開距離，也已放置消毒清潔用品供民眾使用，並且會隨時宣導配戴口罩、保持安全距離，希望民眾多加配合，大家平安快樂地欣賞花燈。

台南府會共同舉辦的燈會菁華展展期至2021年1月3日，每晚5時半亮燈到10時半，每晚都有晚會表演，而且除了26日和31日外，每晚議會廣場都有摸彩活動，晚上6時至7時半之間到廣場領取並投入摸彩券，就可以參加8時起的摸彩，天天送出最大獎液晶電視及電動自行車。

天然抗氧化多酚，擁有養顏美容的效果

