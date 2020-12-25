執政兩周年打造宜居城市　黃偉哲：大台南大發展全力起飛能量滿滿

▲台南市長黃偉哲就職兩周年，打造台南成為宜居科技城市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲25日就職滿兩周年，黃偉哲表示執政兩年來，率領市府團隊一路兢兢業業擘劃專屬這座城市的美好願景，特別感謝市民朋友支持與鼓勵，在南科、沙崙科學城雙引擎帶動下，台南已做好「宜居城市」準備，黃偉哲強調：「大台南、大發展，現正起步，能量滿滿！」

去年底開始，疫情讓全球蒙上恐懼陰影，南市府超前部署，攜手市民同心防疫，逆勢交出亮眼，台南今年招商成果截至11月底，新增256件投資案，吸引146億元投資額，創造177億元產值及增加4,517個就業機會，而台商回流投資累計35案，創造投資額1432億元，累計創造10787個就業機會，扎穩「富饒城市」基礎。

而黃偉哲市長上任兩年來，加速推動南科、沙崙科學城雙引擎，基礎建設投入逾650億元，另已規劃興辦2000戶青年公宅，讓台南居易、築夢容易。

今年台南古蹟景點創下營收歷史紀錄，預估突破1億8千萬元；揮別上半年疫情影響，下半年觀光遊客人次增加2倍達201％，旅宿業者與去年同期相比也新增數量91家，雙雙創下六都第一，「魅力城市」屹立不搖。

「市民每件日常小事，都是市府團隊的重要大事。」黃偉哲表示，首任市長任期已滿兩年，接下來會更謙卑嚴謹執政、更虛心接受指教，全力開展新經濟時代、打造新創新故鄉，讓富饒台南更具魅力、更有活力，成為一座讓市民感到安心、安全的宜居城市。

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