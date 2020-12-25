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慧松大師公益畫展台南登場！ 一睹年度經典大作《天佑安平晚曦滿歸》

（圖／《慧松大師榮歸故里-府城》）

▲慧松大師出生於臺南，為當代著名釋道彩墨藝術家。

什麼是〝會發光的岩彩畫〞? 岩彩畫中主要的用材使用純天然礦物色與新岩礦物色，具不同粗細晶體顆粒的顏色，於畫作中呈現豐富色彩效果，產生如同鑽石折光之熠熠閃光，展現出岩彩畫之高貴雅緻而又深邃透氣，莊嚴大度帶絢爛瑰麗。

（圖／《慧松大師榮歸故里-府城》）

▲慧松大師與臺南市市長一同討論，並繪製出慧松大師印象中臺南市之樣貌，特此畫出〈天佑安平 晚曦滿歸〉之畫作

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在亞洲地區岩彩畫的鼻祖即為此次畫展之重要人物「慧松大師」，慧松大師之畫作更受到虔誠佛教國家泰國皇室的收藏，因善用天然礦石做為畫作原料，除將傳統岩彩美學淋漓揮灑外，也克服以往絹上佛畫之受限，不但使礦物顏料能附著固定，且均勻平整的服貼於柔軟之絹布上，甚可捲曲收藏。不僅是革新過往絹布佛畫清淡靈巧之固定風格，更展現重彩華美之丹青氣象，與時俱進展現宗教藝術之時代與現代感。

（圖／《慧松大師榮歸故里-府城》）

▲慈善公益畫展記者會將於12月30日於臺南公會堂上午盛大舉辦。

由於今年COVID-19疫情蔓延未歇，當代知名釋道彩墨藝術家慧松大師本著心存善念，榮歸故里，為臺南市量身繪出代表府城之畫作，並舉辦愛心公益畫展，讓民眾有機會一賭珍貴的千年岩彩。此次慧松大師繪製的《天佑安平 晚曦滿歸》安平晚曦的斑斕彩霞華美絢麗，呈現藍紫色微染亦如烈火之紅亦橙如楓葉。用類似油畫技法將海浪層層堆疊出肌理狀，運用金箔與岩彩顏料特性，將落日浮似麟光波瀾熠熠金光展露無遺。此畫作一側，則將少女時期媽祖聖像，溫暖守護港都漁民滿歸之柔情。畫中九艘船代表「久久彌新，滿載文化」，是由臺南市黃市長與慧松大師一同討論最後繪製而成，將全貌的佈局構圖反映出在這充滿歷史的臺南府城，盛載文化之都一同躍然紙上。

（圖／《慧松大師榮歸故里-府城》）

▲慈善公益畫展展出之其中一幅畫作-岩洞觀音，材質為絹本岩彩

繪畫可謂人類日常生活中，經過藝術家的努力與思考，融合文化傳統與民族特性後，產生多元化活動與精緻文化藝術。此次畫展將呈現慧松大師之得意創作，使用光影之反射展現畫最美的一面，現場共分為2個展場分別〝亮場〞及〝暗場〞，暗場區民眾需使用手機開啟手電筒方能窺探畫之特色，讓民眾宛如走進畫的迷宮中一探岩彩畫之風采，等著你一起來探索〝會發光的岩彩畫〞，也希望透過這次視覺饗宴，讓民眾有機會目睹大師名畫！

畫展將於12/30在臺南吳園藝文中心 - 臺南公會堂登場，展期至2021/1/24，只需捐贈一張發票（有效兌獎之發票）即可入場，更多詳情請上官方粉絲團查詢。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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