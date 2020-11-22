台灣訂製家具最快21天就完成！百坪展間直接模擬心中的家

採訪撰文｜宋秋美 攝影｜賴壽山

投身家具家飾業界將邁入第20年頭，芊華苑精品傢俬營運總監蕭友明親眼見證每個時代的居家潮流，民國70年代，第一批出國的台商從東南亞進口異國民俗風家具，到80年代將貿易觸角向歐美地區延伸，參訪德、法、義國際家具家飾展，拓展知識與時下潮流，運用胡桃木、流金技術、精細雕工等技術，打造皇室貴族風格蔚為主流。

隨著時代變遷，因為人的習慣、生活模式改變，體驗過奢華富貴，漸漸化繁為簡，於是興起了北歐風、極簡主義的居家設計，從簡單中蘊藉美感。蕭總監認為，不論哪種風格，回歸家具的目的，就是家裡需使用的工具，並發覺進口家具無法滿足每個居家空間，於是投入訂製家具領域，讓想要使用客製化家具的消費者，能夠享受高端的訂製服務，於是在去年創立「芊華苑精品傢俬」，不必仰賴昂貴又耗時的進口家具，MIT家具就能將嚮往的生活挹注到你的居家空間。

洗淨鉛華 孕育頂級新生活

人往往為了生計，奔波勞碌，將自己外在打扮得光鮮亮麗，給人自信耀眼的一面；稱之為家的地方，就是能蛻下耀眼的外殼，呈現最單純、最自在的自己，洗盡一切鉛華，因而孕育「芊華苑」之名。

芊華苑訂製家具流程首先了解客戶需求、喜好，事前與室內設計師充分溝通，了解其設計理念，進而依據設計風格搭配相襯的家具。台灣的訂製家具，以國外產品復刻為主，台灣精湛的工藝技術為輔，再微調變化以符合客戶需求，最後交由代工廠製作。

「當你有能力購入一套房時，你就會開始作夢，夢想這個房子要怎麼裝修？什麼風格？什麼氛圍？而我在做的，就是你作夢的本錢。」蕭總監比喻，購入房子時，專業設計師設計空間格局，搭好舞台，軟裝搭配則是扮演展場設計統籌，幫你揀選男女配角，透過家具軟裝打造你的居家品味，儼然成為家中最舒適的男女主角。

居家空間設計展場 沉浸其中投注夢想的家

對消費者而言，訂製家具除了客製化外，還有什麼能被滿足？跟傳統家具店最大的不同，芊華苑精品傢俬進行「沉浸式銷售」，每一家具僅能視為一項單品，發揮巧思及設計美感進行組合，搭配生活需求，它就成為可以靈活運用的居家元素，昇華成生活的氛圍與品味。一踏入芊華苑時，除了一整面望向新北大道的開闊景致，在近百坪的展間，以居家格局設計，布置適宜的家具裝飾，讓客戶能到場實際感受，更容易在展場模擬心中想法。

另一方面，同一品牌不一定能滿足客戶的所有需求，藉由訂製家具統籌，將不同品牌的款式再創作，另可選擇材質，使風格、色調一致。尤其網路時代資訊流通發達，全球貿易更是絡繹不絕，家具所使用的材料也與國際接軌，芊華苑使用的牛皮料及石材大部分從德國、義大利等歐洲國家進口；木材則由東南亞、美加地區引進。

當有能力選擇訂製傢俱，價格通常不是第一考量，而是交期長短。國外熱門產品經由台灣代理商訂購，撇除接單製作時間，光運送時間至少30-45天；但在台灣訂製家具，僅需21-30天就能完成。售後服務方面，家具若有輕微擦痕刮痕，直接派遣專業人員到府服務，也因為所有家具皆在台製作，可更換的五金零件在台灣都能找到，時效性與維修機動性甚勝於國外進口家具。

滿足你的夢想 享受專屬生活品味

芊華苑秉持著顧客至上的服務態度，蕭總監自信地表示，營運迄今，得到顧客的反饋都非常滿意，但如何與客戶溝通，按照需求，量身打造專屬家具，探究客戶內心真正想法，實屬此行須不斷精進的課題。「博得客戶的信賴與稱讚不是一件得來不易的鼓勵，而是必須成為我們的日常，並時時叮囑自我、要求自我。」

訂製家具不管在台灣，或是全世界，都屬於小眾市場，由於價位偏高，以中產階級為主要客群。而在台灣訂製家具市場則面臨更大挑戰：蕭總監經常探視合作的木工廠、皮革廠，發現製作的師傅幾乎都年過半百，年輕人不願意從事勞動工作，老師傅漸漸凋零，訂製家具供應鏈衰退，蕭總監語重心長表示，預估最多只剩2、30年能享受訂製家具的美好。儘管芊華苑才剛營運一年，方興未艾，蕭總監仍希望以此做為拓展基石，讓更多人在有限的時間內，享受訂製家具的美好。

「居家藝術能夠透過芊華苑，讓更多同好使用頂級的台灣訂製家具，國外的月亮沒有比較圓，其實台灣擁有精湛工藝，與國外同步亦同質的產品，值得與你共伴美好的居家生活。」生活就是藝術，芊華苑為你訂製生活品味，讓你盡情享受！c'est la vie！

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