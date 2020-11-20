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深淺木色絕配悠然藍海　30年老屋變身優雅機能宅

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資料提供∣歐德集團 0800-033-988 www.order.com.tw　撰文∣杜玉婷

（圖／歐德集團 ）

即將作為新房的獨棟透天二、三樓，是典型又繁重的30年老屋翻新任務，紮實細緻的基礎工程才能為室內風格裝修完美打底，優美出色的風格營造則能因結合巧妙系統收納而兼具美型與機能，老屋搖身一變化身滿載北歐風尚的優雅美宅，這也正是優渥實木結合歐德傢俱最強大的整合優勢，單一窗口背後擁有全方位支援團隊，正是成就一份安心又舒適的新居人生。

（圖／歐德集團 ）

統籌基礎工程 舊房翻新細節紮實打底

有沒有想過面臨硬體到軟裝都需要完全翻修更新的老房，該委託何種專業量身打造新居？一個窗口能夠完美統籌裝修大小事，應該是將長型格局透天二＋三樓作為新房的本案業主最開心決定，尤其還能在優異系統櫥櫃與美型品味家具整合中，一併解決了龐大基礎工程的重建難題，這全歸功於優渥實木＋歐德傢俱專業強大的整體設計服務。首先全室大翻修，從格局拆除重建到地壁面整平，開放後的動線與視覺穿透打開長型空間的開闊感，並藉由地板施作與裝設櫥櫃的修邊填縫，把室內每一條切線、每一道立面整歸成平整流暢，甚至連1樓通往2樓的樓梯也採用優渥實木高級超耐磨地板鋪設，外牆更貼心施作防水石頭漆，悠然愜意北歐美學奠基在紮實穩固的硬體結構上更顯得俐落、優雅與恬適美好，專業統籌功不可沒。

（圖／歐德集團 ）

精妙開放設計 深淺木色絕配悠然藍海

優渥實木向以美型實木家具聞名，高設計感把自然簡約詮釋得典雅又風尚，本案北歐風正以此定調，二樓客廳結合開放式餐廚，由木地板搭配電視主牆玻璃木格柵，不同深淺木色與整道藍色沙發背牆，加上藍白灰色系的3+1帕瑪沙發與格林蘭腳踏，呼應出怡然自得的淡雅與敞亮。公用空間的另一重頭戲是全開放式餐廚，特意挑選復古花磚、進口廚具黑色櫃體、結合餐桌的多功能中島，讓目光由遠而近皆能感受時尚與高雅的完美混搭；廚房後方一處小小的窗前臥榻天地，則畫龍點睛的倍增北歐獨有的慵懶與愜意，無所不在的設計亮點，一點、一線、一面、一角落總能觸動心底對美好的歡欣愉悅。

（圖／歐德集團 ）

整合系統收納 機能美學最佳平衡示範

歐德系統傢俱的強大收納效能與高雅質感不用多說，入口對稱簡約木框純白鞋櫃立於與廚房同系列的復古地磚之上，與實用收納頓成一幅雅潔端景；餐廚旁過道則為一片純白與木色系統櫃牆，淺色梣木表現出不同以往的輕盈、年輕與時尚；書房從高低櫃體到書桌平台亦是由系統傢俱量身規劃，搭配一張土耳其藍優渥實木皇后椅，亮麗又絕配，精緻氣質立現！

正是這些面面俱到的細膩與貼心，從硬體基礎改善、室內格局統整、風格美學營造、優質家具建材搭配、巧妙系統收納，到全權委託交付信賴，讓整體居家規劃設計在優渥實木與歐德系統傢俱攜手統籌下，為機能與美學的終極整合畫上完美等號。

※本文由《時尚家居》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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