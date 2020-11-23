煙波早堂聯名台中必比登推介餐廳　期間限定直送老字號台灣味

▲『煙波早堂』早餐企劃第二波攜手2020米其林必比登推介餐廳「富鼎旺御宴豬腳、彭城堂台菜海鮮餐廳、范記金之園草袋飯」期間限定合作，將接地氣美食直送至煙波旅客的早餐餐桌。

煙波國際觀光集團於2020年中推出早餐企劃『煙波早堂』，主打豐富的全球在地化特色早餐及人文底蘊，第一波「煙波早堂－晨起開講」以各館的在地食材與故事研製獨門料理，旅客爭相嚐鮮，獲得廣大好評迴響！眾所期盼的第二波「煙波早堂－刈起吃早餐」將在12月1日登場！以台灣人巷弄內的傳統小吃「刈包」為主題，決定美味關鍵的「內餡」為載體，攜手台中2020米其林必比登推介餐廳「范記金之園草袋飯、彭城堂台菜海鮮餐廳、富鼎旺御宴豬腳」期間限定合作，將三家名店的招牌手路菜放入煙波刈包裡，在旗下五館飯店早餐時段巡迴供應，用獨特的接地氣組合給旅客全新跨地的食宿體驗！

除了與名店聯名合作，集團旗下五館飯店也同步推出專屬當館的獨門早餐刈包，內餡及配料加入在地人的共同記憶，讓旅客對當地美食文化有更深入的認識，也為美好的早晨注入滿滿活力！

▲「彭城堂台菜海鮮餐廳」古早味封肉刈包為店內黃金招牌料理，『煙波早堂』取其精華「傳統封肉」與煙波獨有的鬆軟外皮結合，口感層次多元。（圖左：煙波集團行政主廚－呂尚澤、圖右：彭城堂台菜海鮮餐廳老闆－劉俊宏）

想要跨地吃到必比登獨家老字號美味，就絕對不能錯過煙波早堂！榮獲今年度「米其林美食指南2020－必比登推介餐廳」的「范記金之園草袋飯」－每塊排骨都經過「厚工」醃製烹調，黃澄澄的麵衣完美鎖住里肌肉的多汁鮮嫩，肉質回彈有嚼勁，帶著些許醬油的鹹香味，皮薄酥脆的排骨搭配煙波刈包的鬆軟外皮，鮮饗美味的層次感，每吃一口都是舌尖上的享受！「彭城堂台菜海鮮餐廳」－承襲家傳古早味老滷作法，精心挑選肥瘦勻稱的封肉，以文火耗時燉煮，口感銷魂難忘，煙波將這令人吮指回味的傳統刈包直送到旅客的早餐餐桌，來場懷舊的時空旅行！「富鼎旺御宴豬腳」－嚴選台灣豬腿庫肉，以豬大骨高湯做為基底，加入主廚秘製配方共同熬煮，帶皮含有豐富油脂的腿庫肉與刈包皮一同入口，清爽不油膩，是早晨醒胃的絕佳搭配。

▲『煙波早堂』攜手「范記金之園草袋飯」使用名店招牌菜－香酥排骨製成獨家刈包，期間於旗下三館早餐餐期供應，巡迴時間表詳見官網。（圖左：煙波集團行政主廚－呂尚澤、圖右：范記金之園負責人－范家豪）

除了期間限定的跨地聯名必比登刈包外，煙波主廚團隊也為全台五館精心研製獨門早餐刈包，碰撞的層次與口感是主廚經驗堆疊的巧思，希望能讓旅客品嚐到煙波刈包獨有的三味階：第一口咬下沁入香氣、第二口感受到人文故事的氣息、第三口完食後，能依稀想起兒時的懷舊滋味，就像回到家鄉一樣。新竹湖濱館「落生青禾刈包」－使用新竹福源花生醬與特製蛋黃醬融合，澆淋在片腿庫上，餘熱使濃厚花生味肆意飄散，是不可錯過的經典美味。花蓮館推出「黃金舞鶴刈包」－取用花蓮舞鶴特種茶添加進滷汁內增香，再豪氣地加上新鮮醃漬的黃金飛魚卵，渾厚飽滿的溫和鹹味在嘴裡彈跳起舞，鮮美爽脆盡收味蕾。

▲『煙波早堂』與「富鼎旺御宴豬腳」聯名，嚴選食材，推出「鼎旺腿扣刈包」於旗下五館期間供應，腿庫肉油花均勻，搭配煙波獨有的刈包外皮，令人一吃就上癮。（圖左：煙波集團行政主廚－呂尚澤、圖右：富鼎旺御宴豬腳店長－楊惠玉）

蘇澳四季雙泉館「沁味川梅刈包」－以繁複工序將腿庫燜滷至入口即化，搭配開胃解膩的辣梅乾菜，經典好味舉筷上桌。宜蘭館「甘漬金棗刈包」－將金棗蜜餞後以西式手法製成獨門莎莎醬，熟成風味與滷汁內的新鮮金桔相互輝映，讓人垂涎三尺。台南館「旺梨莎莎刈包」－則是以頂級白曝醬油滷製出的腿庫為美味基礎，再搭配新鮮關廟鳳梨製成的酸甜莎莎醬，每一口都感受到醬油甘醇及新鮮鳳梨的熱帶風情。

▲煙波主廚團隊為全台五館飯店精心研製獨門早餐刈包，內餡使用在地傳統食材，讓旅客體驗煙波刈包獨有的三味階，享受驚喜有趣的早餐體驗。（圖：左三刈包為聯名款，右五為煙波五館獨門款。）

以跨地沉浸式體驗為發想，煙波集團第二波早餐企劃「煙波早堂－刈起吃早餐！」將在地食材元素串聯餐飲體驗，用最純粹的料理及故事引領煙波旅客深入當地，不只嚐到在地美味，還能用五感閱覽台灣人情味！活動時間於2020年12月1日起正式開跑，煙波大飯店邀請您來煙波早堂感受美好的早晨食光，刈起吃早餐！

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