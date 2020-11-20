把家變成小型藝術館！當代空間詩學

空間設計暨圖片提供｜安藤國際室內裝修工程有限公司 吳宗憲 撰文｜林雅琳

看過這麼多設計師精心打造的空間個案，卻難得有機會，如此直接地感受場域氛圍的影響力！吳宗憲設計師以淬煉且貼近生活的美學觀點，忠實記錄居住者與空間全時的親密互動，在這裡；城市的喧囂被緩緩洗滌，每處工藝細節和機能佈局都經過深思熟慮，從公領域到私天地，於一幕幕大尺度的畫面裡，留住屬於現代的低調禪韻與無盡詩意，就彷彿鐫刻人生最美的風景。

主從分明 世代共居互不干擾

本案為大坪數單層住宅，一進門極度開闊的視野，動線轉折加上景深延展，讓目光和腳步可以自由穿行其間，如同桃花源記的開場白：「復行數十步，豁然開朗」。有鑒於屋型相當方正，同時考慮親子世代共居互不干擾的必要性，設計師將公領域包括客廳、餐廳、輕食中島、熱炒廚房等家人共享的機能單元居中設置，而臥室群、起居廳則依序安排在公領域兩翼，以最精簡的作息動線，創造最多樣化的親子記憶、生活樂趣。

從玄關進門開始，整體靜謐沈穩的空間感，以及結合異材質搭配、精湛工法、和諧比例的高質感，就成為空間予人的鮮明印象，玄關地坪以米灰色石材對話天頂的黑灰鈦金屬，藉壓深的色溫沈澱安撫返家情緒，一座隱藏於大面格柵線條後方：整合了衣帽間暨儲物室、藏畫庫等用途的巧思設計，取代傳統置物高櫃，實用性高且好整理。

分段連續面造詣 富養美學品味

屋主擁有豐富藝術收藏，深厚且廣泛的美學涵養，成為安藤國際團隊定義本案的重要靈感來源！從玄關旁側保留視線穿透感的一列鐵件展示格、中島旁背光端景櫃到客廳沙發後方可左右任意滑動的複層精品櫃，皆是屋主陳列各式藝術收藏的最佳舞台，這些體現東西方文明特質的雕塑、畫作、水晶陶藝，每一件都有其故事性和淵源，除了為不同視角畫龍點睛，安靜的陪伴也賦予空間濃濃的人文氣息。

開放規劃的公共空間大器舒朗，相輔相成的單元機能呈長軸串連，共享大面窗的高樓層景緻令人心曠神怡，設計者以材質差異的深淺，塑造穠纖合度的造型、量體比例，使官能感知沈穩而不滯重，內斂奢華卻不減溫暖，特別是在黑灰白加木、石為主軸的低限色溫中，適度穿插條紋玻璃的清透、鐵件線條的俐落，以及局部鍍鈦玫瑰金框邊的奢華之美，從而特調獨一無二的空間性格。

簡練筆觸 公私領域明確劃分

大主臥室座落於客廳電視牆後方，入口巧妙隱於電視牆左側，由於全幅牆面以同款大理石精工匯整，完美隱匿了動線痕跡，不僅隱私性倍增，也順勢放大主牆面的面寬氣度。室內採行政套房式的高規格機能配置，無懈可擊的多段式動線，將睡眠區、沙發視聽區、內建循環軌道衣架和梳妝區的更衣室、四件式尊榮主浴等依序串連，淡雅設色佐以設身處地的細膩，尤能長效舒緩身心。而餐廳旁的雙開玻璃門內則通往另一個臥室區，與公領域相比，情境相對隱密舒適的起居廳周邊，總計有多達三間臥室環繞，同樣以材質將臥室房門併入連續面的做法，創造乾淨利落的視覺享受，而每一間臥室內的軟硬體佈局，也都根據個別使用者需求量身定制，具體將生活的質與美提升到更高層次。

空間坪數∣83.88坪

室內格局∣四臥、三廳、五衛、傭人房

主要建材∣大板磚、橡木、烤漆、鐵件、乳膠漆、

壁紙、海島型木地板、不鏽鋼、

鍍鈦金屬、大理石、木百葉、人造石、

賽麗石、皮革、石材、繃布

設計公司∣安藤國際室內裝修工程有限公司｜吳宗憲

地 址∣新北市板橋區莊敬路25巷4弄7號1樓

電 話∣02-2253-1078

網 站∣www.gaoffice-design.com

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