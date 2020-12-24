陸推「人民幣數位化」　海基會關注對兩岸經貿影響

▲中國大陸推動發行數位人民幣。（圖／CFP）

記者陳政錄／台北報導

面對中國大陸積極推進「人民幣數位化」，海基會24日召開顧問會議，評估對兩岸經貿、台商經營、台灣整體發展將造成何種影響。海基會秘書長詹志宏說，大陸正以國家力量實質推動人民幣數位化，勢必兼顧人民幣國際化的實現，都值得高度關注。

海基會與會顧問討論，人民幣數位化議題，必須放在國際戰略的角度來持續觀察與評估。討論指稱，大陸在營造和爭取全球政治、經濟主導地位的過程中，人民幣國際化目前並非一路平順，一帶一路為國際化的開路功能也顯然遇到種種阻礙，因此，發展大陸境內數位化及將來透過與一帶一路計畫結合，推進人民幣數位化的跨境整合運用，或許是為實現人民幣國際化找尋另一個出路，另一個助力。

▲海基會今(24)日舉行顧問會議，探討「中國大陸人民幣數位化成敗關鍵及其影響」。（圖／海基會提供）

海基會顧問也關心，兩岸經貿及人民往來高度密切，一旦人民幣數位化逐步擴大推動，對於大陸台商、台灣民眾，乃至於兩岸經貿整體往來，必然發生直接或間接的影響。

顧問建議，海基會有必要持續追蹤，並不斷針對可能發現的問題，例如：數位貨幣與實體貨幣如何分別管理、數位貨幣可能運用的範圍與限制、數位貨幣與中共社會監控連結程度如何、數位貨幣跨境運用與結算的進展與跨國規範、數位貨幣與防偽技術的發展、數位貨幣的資安防護能力等。

主持會議的海基會秘書長詹志宏在結論時指出，海基會站在兩岸交流互動的第一線，因此高度關注中國大陸發展情況，適時對政府、對台商、對兩岸民眾提供訊息、參考意見，是海基會應善盡的職責。因此，近期以來，海基會已先後針對內循環、人民幣數位化等議題進行多次研討，目的就在提前掌握中國大陸可能的發展趨勢

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