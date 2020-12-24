對岸出版品寄台需申請？　陸委會：尊重主管機關依法行政

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

北市府「童書染紅」風波後，資深媒體人徐宗懋日前在媒體上撰文稱，大陸出版社定期寄給他的雜誌，被海關通知須向文化部申請，拿到批函才能取書，直指「文化部不是審查部。」對此，陸委會發言人邱垂正24日表示，對於大陸出版品來台的管理機制與作業流程，本會尊重主管機關依法、本於權責做出處理。

事實上，台灣自1999年廢除《出版法》後，原則上出版品都不需要在送審，惟兩岸關係條例中，仍設有大陸許可辦法，雖多年不輕易動用，但近期台北市立圖書館購童書《等爸爸回家》，被踢爆是大陸「大內宣」、美化文本後，文化部也引述條例，明確表態「不得發行。」

▲文化部長李永得。（圖／記者林育綾攝）

對於資深媒體人徐宗懋表示，現在連「山東畫報出版社」自1999年起，定期寄來給他的《老照片》雜誌，也突然變成要接受「事先審查」，邱垂正回應說，若相關人士有不同看法，應透過立法院推動修法程序。

邱垂正進一步表示，該條例（兩岸關係條例）已運作將近30年，對於大陸出版品來台的管理機制與作業流程，本會尊重主管機關依法、本於權責做出處理。他強調，相關規定「並不是一個新的東西」，而是政府本應依法行政，讓社會能夠了解。

邱垂正提到，台灣自由、民主，廢除出版法可說是台灣民主深化的一個里程碑，但是大陸持續對台進行統戰、步步進逼的各種情狀也還存在，依法行政有其意義。

根據兩岸關係條例第37條規定，大陸地區出版品、電影片、錄影節目及廣播電視節目，經主管機關許可，得進入台灣地區，或在台灣地區發行、銷售、製作、播映、展覽或觀摩。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下