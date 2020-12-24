　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

對岸出版品寄台需申請？　陸委會：尊重主管機關依法行政

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正 。（圖／記者李毓康攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正 。（圖／記者李毓康攝）

記者陳政錄／台北報導

北市府「童書染紅」風波後，資深媒體人徐宗懋日前在媒體上撰文稱，大陸出版社定期寄給他的雜誌，被海關通知須向文化部申請，拿到批函才能取書，直指「文化部不是審查部。」對此，陸委會發言人邱垂正24日表示，對於大陸出版品來台的管理機制與作業流程，本會尊重主管機關依法、本於權責做出處理。

事實上，台灣自1999年廢除《出版法》後，原則上出版品都不需要在送審，惟兩岸關係條例中，仍設有大陸許可辦法，雖多年不輕易動用，但近期台北市立圖書館購童書《等爸爸回家》，被踢爆是大陸「大內宣」、美化文本後，文化部也引述條例，明確表態「不得發行。」

▲▼文化部長李永得說明公視董監事審查會議。（圖／記者林育綾攝）

▲文化部長李永得。（圖／記者林育綾攝）

對於資深媒體人徐宗懋表示，現在連「山東畫報出版社」自1999年起，定期寄來給他的《老照片》雜誌，也突然變成要接受「事先審查」，邱垂正回應說，若相關人士有不同看法，應透過立法院推動修法程序。

邱垂正進一步表示，該條例（兩岸關係條例）已運作將近30年，對於大陸出版品來台的管理機制與作業流程，本會尊重主管機關依法、本於權責做出處理。他強調，相關規定「並不是一個新的東西」，而是政府本應依法行政，讓社會能夠了解。

邱垂正提到，台灣自由、民主，廢除出版法可說是台灣民主深化的一個里程碑，但是大陸持續對台進行統戰、步步進逼的各種情狀也還存在，依法行政有其意義。

根據兩岸關係條例第37條規定，大陸地區出版品、電影片、錄影節目及廣播電視節目，經主管機關許可，得進入台灣地區，或在台灣地區發行、銷售、製作、播映、展覽或觀摩。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

ET快訊
放閃李佳穎…KID一開始標錯人　「無辜女星」剛上《玩很大》
BMW臨停家門「車震40分鐘」　屋主怒曝畫面：還把子孫留現場
快訊／高雄男「陳屍公墓」　家人昨才報失蹤
快訊／勞動基金弊案再爆雷　群益投信副總等3人遭約談
寶和會買兇價碼曝光　館長「25萬」最低
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸推「人民幣數位化」　海基會關注對兩岸經貿影響

對岸出版品寄台需申請？　陸委會：尊重主管機關依法行政

退伍阿兵哥戀上高一妹！5月後被殺「屍骨無存」…母斥：她全家演員

傳香港平安夜各區有示威　港警：部署足夠警力果斷執法

陸委會證實　向華強父子均申請「依親居留」：依法審查中

北京增2名無症狀感染者　1人從事冷鏈工作1人已飛往寧波

麥當勞推「OREO餐肉堡」！陸網友狠批：根本惡搞餐點

陸宣布暫停與英國航班　防堵變異病毒傳入

陸春運1月28日啟動40天　疫情防控成重點

半夜裝「綠臉鬼」嚇到嫩妹仆街　「想紅哥」被公安拘12天、沒收道具

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

高雄20歲女自主健康管理第一天　爽揪9人吃火鍋後確診！遭罰1萬

不明「X疾病」疑出現0號病患　致死率90%！專家：世紀奪命病毒

出去玩！橘貓搭捷運全程靜悄悄　出站秒鑽出袋子「瞇眼找爸討抱」

爸在家工作乖巧黃金獵犬求陪玩 叼心愛玩偶「站衛兵」安靜等待

媽吃泡麵「吃貨貓」狂碰筷子！　 牠偷撈麵被阻止：大便手不要來

陸推「人民幣數位化」　海基會關注對兩岸經貿影響

對岸出版品寄台需申請？　陸委會：尊重主管機關依法行政

退伍阿兵哥戀上高一妹！5月後被殺「屍骨無存」…母斥：她全家演員

傳香港平安夜各區有示威　港警：部署足夠警力果斷執法

陸委會證實　向華強父子均申請「依親居留」：依法審查中

北京增2名無症狀感染者　1人從事冷鏈工作1人已飛往寧波

麥當勞推「OREO餐肉堡」！陸網友狠批：根本惡搞餐點

陸宣布暫停與英國航班　防堵變異病毒傳入

陸春運1月28日啟動40天　疫情防控成重點

半夜裝「綠臉鬼」嚇到嫩妹仆街　「想紅哥」被公安拘12天、沒收道具

中學五人制／林文傑找同班同學相挺　不願讓壢中倒社有原因

王一博狂撩趙麗穎「摸頭殺」　仙女靈氣美哭網友登熱搜

萊豬、台豬傻傻分不清楚？　10個 Q＆A懶人包一次搞懂

2021「萊」定了！　美豬牛開放爭議事件簿一次看

徐巧芯嗆蘇貞昌「騙神仔AKA行政院長」：已證我所言屬實還補刀！

培育原住民棒球選手　體育署推動輔導計畫

又傳送貨員過勞！190公分壯男工作6個月「暴瘦20公斤」...家中暴斃

LV保溫瓶、水晶雪球你看過嗎！盤點超狂小物　還有毛毛眼罩萌到爆

放閃李佳穎…KID一開始標錯人！　「無辜女星」才剛上《玩很大》

散戶熱錢湧入股市　11月證券劃撥帳戶餘額創新高！

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

大陸熱門新聞

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

兒子和你不像！尪聽友一句話殘忍手段砍死妻

巨大火球爆炸墜落！10秒閃爆地表

高材生縝密計劃殺死母親：幫她解脫

深夜離開法院！黎智英「保釋條件」曝

前兩任都離奇死亡！她一聽真相崩潰

退伍阿兵哥戀上高一妹！5月後屍骨無存

電梯5秒墜23層樓　女一動作逃命

向華強申請依親居留　陸委會證實

德駐聯大使籲北京放人！　耿爽3字狠酸

太寵老婆丟命！尪「沒買到雞腿」遭左胸放血慘死

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

中俄軍機入南韓「防空識別區」？趙立堅回應

炒比特幣虧8千萬　他殺女帶妻跳海

更多熱門

相關新聞

向華強申請依親居留　陸委會證實

向華強申請依親居留　陸委會證實

香港娛樂大亨向華強今傳向移民署申請「依親移民來台」，其親中背景受到關注。對此，陸委會發言人邱垂正24日下午證實，向華強父子確已在近日於台灣停留期間，提出「依親居留」申請，現正由移民主管機關作業當中。

北京立案調查阿里　將二度約談螞蟻

北京立案調查阿里　將二度約談螞蟻

「正名」議題難容於大陸

「正名」議題難容於大陸

王毅：世界越亂中俄關係越要穩

王毅：世界越亂中俄關係越要穩

韓專家：中美將會進入停戰期

韓專家：中美將會進入停戰期

關鍵字：

大陸兩岸陸委會出版品邱垂正文化部統戰

讀者迴響

熱門新聞

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

五月天深夜驚喜送「時隔2年大禮」

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

小A辣開機了！男友不戴套驗貨「緊到不行」

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

「廣達妹」確診前2天傳參加台北馬拉松　印刷大廠要求員工清查

桃園+1確診！全台病例分布地圖

剛送完老婆上班…31歲尪高架橋尋死！

市集遇暗黑萌獸！一排人跪地搶拍

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！揪9人吃鍋後確診

李佳穎突放閃KID！6月才認愛男友

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

弟弟整夜抱「100%天然羽絨」甜睡

紐籍機師同班空服百人趴照片曝

更多

最夯影音

更多
信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了

信爆與「交往17年女友」WeiWei分手！　經紀人證實了
小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

小S讚女兒根本碧昂絲！　「許老三眼神」她嚇傻：這是孩子嗎

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！　爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

高雄20歲女隔離14天「無症狀」！爽揪9人吃火鍋後確診

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面