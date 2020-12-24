馬雲江山告急！北京預告二度約談螞蟻　規範金融業務發展

▲隨大陸高層對網路平台發展的監管趨嚴，阿里巴巴集團正首當其衝，面臨多事之秋。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

阿里巴巴集團和創辦人馬雲江山告急！據大陸官方訊息，國家市場監管總局將正式對阿里巴巴集團，實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查；與此同時，《新華社》24日也公布，人行等有關部門將二度約談螞蟻科技集團，督促對方「規範金融業務經營與發展。」

螞蟻科技集團為阿里巴巴關聯企業，等於馬雲一手打下的江山，將再度迎來兩波「強監管」的挑戰；據中共黨媒《人民日報》報導，近日，國家市場監管總局跟據舉報，在前期核查研究的基礎上，對阿里巴巴集團控股有限公司實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查。

▲螞蟻科技集團11月2日時，在上市前夕被爆出遭監管機構約談，A+H股上市計畫也因而喊卡。（圖／路透社）

官媒《新華社》也在同天早晨發布，「金融管理部門將於近日約談螞蟻集團」的訊息。公告說，中國人民銀行（大陸）、中國銀保監會、中國證監會、國家外匯管理局將於近日約談螞蟻集團，督促指導螞蟻集團按照市場化、法治化原則，落實金融監管、公平競爭和保護消費者合法權益等要求，規範金融業務經營與發展。

《人民日報》評論還稱，這是國家在互聯網領域加強反壟斷監管的一項重要措施，有利於規範行業秩序、促進平台經濟長遠健康發展；文章強調，近年線上經濟蓬勃發展，新業態、新模式層出不窮，但與此同時，市場資源加速向頭部平台集中，關於平台壟斷問題的反映和舉報日益增加，顯示線上經濟發展中存在一些風險和隱患。

▲阿里巴巴集團創辦人馬雲一手打下的江山，近月風波不斷。（圖／CFP）

其實近月以來，阿里巴巴風波不斷，先是馬雲在10月外灘金融峰會演講得罪大陸監管、金融領域高層，後螞蟻科技集團11月初上市喊卡、中共當局祭出網路平台反壟斷法規、裁罰阿里巴巴一收購案50萬元人民幣的罰款等。

接著，由馬雲擔任校長的湖畔大學雲南分校項目招標終止，螞蟻科技、騰訊等平台又悄悄下架其互聯網存款產品，加以媒體報導稱，中央監管規則即將出爐、中央調查組進駐阿里巴巴，都讓阿里的一舉一動廣受關注。

回顧螞蟻科技首度遭約談，A+H股上市計畫喊卡時，人行旗下媒體《金融時報》就刊文點名，阿里、騰訊、百度、京東等網路科技公司成長迅速、體量巨大，向金融領域滲透發展，造成「市場壟斷」、「不公平競爭」，甚至「大到不能倒」或黑箱、監管套利等一系列風險，官方需加強監理科技的進步，縮緊尺度。

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