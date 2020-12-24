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陸委會證實　向華強父子均申請「依親居留」：依法審查中

▲▼向華強、陳嵐、郭碧婷、向佐。（圖／記者林敬旻攝）

▲向華強、陳嵐、郭碧婷、向佐先前共同出席活動，其中郭碧婷日前順利回台產女，一家人均陪同，婆婆陳嵐更豪送北京、信義區豪宅。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳政錄／台北報導

香港娛樂大亨向華強今傳向移民署申請「依親移民來台」，其親中背景受到關注。對此，陸委會發言人邱垂正24日下午證實，向華強父子確已在近日於台灣停留期間，提出「依親居留」申請，現正由移民主管機關作業當中。

至於《ETtoday新聞雲》記者追問，向華強與台籍妻子陳嵐，均曾力挺《港版國安法》，親中立場明顯，政府要如何審查？邱垂正僅回應稱，「目前正由主管機關依法審查當中，謝謝。」他後續補充，社會對該案的關心，政府都有注意到，陸委會會尊重主管機關依權責進行審核。

▲▼陸委會副主委兼發言人邱垂正 。（圖／記者李毓康攝）

▲陸委會副主委兼發言人邱垂正 。（圖／記者李毓康攝）

邱垂正指出，今年9月初，向華強、向佐父子以商務履約方式，申請入境來台，可在台灣停留3個月，必要時得再延長三個月。邱垂正說，據了解，兩人在停留台灣期間，向移民署提交依親居留申請，目前正由主管機關依法審查中。

值得注意的是，向華強之子、藝人郭碧婷丈夫向佐，有具中共統戰背景的「中華全國青年聯合會」委員身分，亦引發其申請居留，可能違反《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》的疑慮。邱垂正說，對於曾任中共黨政軍的人士，聯審單位應會本於權責，進行必要的審核。

他補充，陸委會也研擬，對港人入境來台、申請居留、定居的特殊個案、有中共黨政軍背景者，涉及許可辦法第9、22、30條的部分，有關部會採聯審會制度加以審查，拉高審查層級。

按照《香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法》規定、移民署說明，一般港澳人士可藉由依親、投資、專業這三種方式來台申請居留及入籍。

以向華強父子申請之「依親入籍」方式，就是直系親屬（包含配偶），有台灣身分證，可以依規定申請依親入籍台灣，申請取得居留權。在取得居留權以後，只要在台灣連續居住滿1年335天，又或者居住滿2年，每年居住日滿270天，就可以申請在台定居，進一步取得台灣身分證。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下

▼向華強和他台灣籍的妻子陳嵐。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼0712 甄珍「甄愛高雄群星會」-向華強,陳嵐。（圖／記者黃克翔攝）

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