海山漁港設6000平方公尺太陽能板　年發電達132萬度

▲海山漁港設置太陽光電發電系統規劃明年下半年啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為再生能源再盡一份力，新竹市政府公開招標後找來光碩能源有限公司，在海山漁港設置6000平方公尺太陽光電發電系統，規劃明年完成1.2MWp（百萬瓦）的設置量，目前規劃明年下半年啟用，未來預估每年平均發電量達132萬5500度，年均減碳700公噸，等同於2.88座大安森林公園年減碳量。

新竹市副市長沈慧虹表示，自市長林智堅上任以來，積極推動綠色與再生能源的利用，讓新竹市成為低碳環保、友善環境的美好城市。此次海山漁港太陽能發電系統將建置在漁民堆置網具與停車的空間上方，太陽能板將離地面4至4.5公尺，除了發電效應外，還可提供漁民作業遮蔭處，延長漁具使用期限。目前粗估，市府每年可依發電量，收取約50萬元的售電回饋金作為土地租金的額外收益。

產業發展處長張力可表示，因為海山漁港臨近海邊，受海風與鹽分影響大，太陽能板相關構件容易受到風蝕、鏽蝕，以及晃動造成材料疲勞，所以特別要求廠商建置應具備防風、耐鹽、抗震等結構需求。廠商的租期是9年11個月，可續約1次，整個建置期程預計在110年7月完工後開始發電。

新竹市政府表示，市府頒布「新竹市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租管理辦法」，讓民間業者有機會投入綠色能源產業。市府也盤點出29所市立國高中小學及11處公有機關房地建置太陽光電系統，目前新竹市的公有房地已建置7萬6000平方公尺、容量約7.662MW(百萬瓦)，年均發電量約850萬度，年均減碳量4,400公噸。不僅讓頂樓「降溫」3至4度，去年市府也有售電回饋金816萬元的收入。

另外，新竹市政府補充，太陽發電系統空間也作複合使用，例如以太陽能板作為露天停車場的遮陽頂棚，讓基地保有原本的用途之外，還可作為產出能源來使用。售電回饋金的收入可以挹注市庫，用於強化市府機關與校園能源教育、節能減碳改善及公有財產修繕等。