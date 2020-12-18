　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

海山漁港設6000平方公尺太陽能板　年發電達132萬度

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▲海山漁港設置太陽光電發電系統規劃明年下半年啟用。（圖／新竹市政府提供）

▲海山漁港設置太陽光電發電系統規劃明年下半年啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為再生能源再盡一份力，新竹市政府公開招標後找來光碩能源有限公司，在海山漁港設置6000平方公尺太陽光電發電系統，規劃明年完成1.2MWp（百萬瓦）的設置量，目前規劃明年下半年啟用，未來預估每年平均發電量達132萬5500度，年均減碳700公噸，等同於2.88座大安森林公園年減碳量。

新竹市副市長沈慧虹表示，自市長林智堅上任以來，積極推動綠色與再生能源的利用，讓新竹市成為低碳環保、友善環境的美好城市。此次海山漁港太陽能發電系統將建置在漁民堆置網具與停車的空間上方，太陽能板將離地面4至4.5公尺，除了發電效應外，還可提供漁民作業遮蔭處，延長漁具使用期限。目前粗估，市府每年可依發電量，收取約50萬元的售電回饋金作為土地租金的額外收益。

產業發展處長張力可表示，因為海山漁港臨近海邊，受海風與鹽分影響大，太陽能板相關構件容易受到風蝕、鏽蝕，以及晃動造成材料疲勞，所以特別要求廠商建置應具備防風、耐鹽、抗震等結構需求。廠商的租期是9年11個月，可續約1次，整個建置期程預計在110年7月完工後開始發電。

新竹市政府表示，市府頒布「新竹市市管公有房地設置太陽光電發電系統標租管理辦法」，讓民間業者有機會投入綠色能源產業。市府也盤點出29所市立國高中小學及11處公有機關房地建置太陽光電系統，目前新竹市的公有房地已建置7萬6000平方公尺、容量約7.662MW(百萬瓦)，年均發電量約850萬度，年均減碳量4,400公噸。不僅讓頂樓「降溫」3至4度，去年市府也有售電回饋金816萬元的收入。

另外，新竹市政府補充，太陽發電系統空間也作複合使用，例如以太陽能板作為露天停車場的遮陽頂棚，讓基地保有原本的用途之外，還可作為產出能源來使用。售電回饋金的收入可以挹注市庫，用於強化市府機關與校園能源教育、節能減碳改善及公有財產修繕等。

ET快訊
替愛女送晚餐　《型男大主廚》郭主義目睹她後陽台輕生
《型男大主廚》古錐師愛女生前美照曝 　「妳好殘忍」全家痛哭
快訊／《型男大主廚》名廚師　愛女驚傳家中輕生
雪隧BMW火燒車！　車頭全毀濃煙狂竄回堵5公里
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南檢召開地區政風業務聯繫會議　全面啟動農漁會選舉反賄行動

海山漁港設6000平方公尺太陽能板　年發電達132萬度

新竹市立動物園「再生週年」　26日「動物派對」入園抽iPhone12

「火神護祐、平安祈福」　消防燈籠繪畫比賽啟動

教具競賽大挑戰　嘉藥切磋交流展創意

重機不改裝酒駕不上路　歸仁警車聚活動主動宣導交安

超前部署「新十代LifeStyle店」　燦坤超強化南科園區生活機能　

消防署署務會報　林右昌邀訪2021城市博覽會：截然不同的城市體驗

百花齊放先迎春 台南府會共揭縣市合併升格10週年活動展開

14歲國三女生接力賽時突昏迷　救護人員全套急救術力抗死神救回

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

徐乃麟低調嫁女「把她手交給女婿哭了」　曝「沒給女兒嫁妝」：他們各自先努力！

地震！護理師用身軀＋雙手護8嬰兒　感人畫面曝光...網友讚：超盡責❤

台北2人參加婚禮包3千6很失禮？　 網點1關鍵：不是常識嗎

恐怖瞬間曝光！機車未兩段式左轉　20歲女大生路口與小貨車撞上不治

經紀人質疑台灣採檢結果！　俄舞團全隔離低潮「想快離開台北」

南檢召開地區政風業務聯繫會議　全面啟動農漁會選舉反賄行動

海山漁港設6000平方公尺太陽能板　年發電達132萬度

新竹市立動物園「再生週年」　26日「動物派對」入園抽iPhone12

「火神護祐、平安祈福」　消防燈籠繪畫比賽啟動

教具競賽大挑戰　嘉藥切磋交流展創意

重機不改裝酒駕不上路　歸仁警車聚活動主動宣導交安

超前部署「新十代LifeStyle店」　燦坤超強化南科園區生活機能　

消防署署務會報　林右昌邀訪2021城市博覽會：截然不同的城市體驗

百花齊放先迎春 台南府會共揭縣市合併升格10週年活動展開

14歲國三女生接力賽時突昏迷　救護人員全套急救術力抗死神救回

逛起來！全台11個耶誕市集全攻略　還有極光燈海、雪人光雕秀一次看

頂新和德年度文化盛會　文資專家齊聚共探傳統工藝保存與傳承

香濃顆粒太犯規！桃園超低調手作早餐　在地人最愛芋泥丹麥麵包

高雄捷運拚建設發展！首宗橘線O4站聯開案招商說明會　25家企業熱烈參與

冬季更容易長痘痘4大原因！愛吃麻辣鍋、熱奶茶要注意

板橋隱藏版美食！銅板價鵝肉飯超涮嘴　限量版掛爐燒鵝賣完就沒

男星家9點後不准洗澡！護理師妻怨：晚回只能洗重點部位

鬆獅不愛拍照！等媽領包裹也「1號臭臉」抗議　網見亮點全笑噴

嫦娥五號打2次「太空水漂」　精準落差僅500米！

地底傳慘叫聲！土耳其消防員徒手挖出「超美三花貓」　獲救後狂吃

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

地方熱門新聞

面膜短褲女霸王車佔停5天！里長氣炸

即／基隆驚傳路塌了！湧水淹成小河

馬祖藍眼淚罕見大爆發　與大陸抽砂船有關

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

快訊／台中勞工局長捲婚外情辭職獲准

有錢買股票、期貨沒錢繳稅女子遭管收

欠稅375萬元拒繳林姓負責人管收

嘉義市國際管樂節18日登場

救護人員全套急救術力抗死神救回

孕婦臨盆腹劇痛　新化警協助請救護車就醫

縣市首長執政兩週年黃偉哲滿意度達78％

偵破夏姓男子偽造彩券詐欺案台彩頒感謝狀

女開車輪胎陷水溝　後車壅塞超慌張

搶先看　彰化月影燈季

更多熱門

相關新聞

竹市SBIR助研發「接送助手」APP

竹市SBIR助研發「接送助手」APP

「校車多久會到家？」、「爸媽何時來接？」，這些擾人已久的問題終於有解了！新竹市政府藉由地方產業創新研發推動計畫（SBIR）補助，協助中小企業創新升級，如今欣聯電子成功開發免費的「接送助手（Pick Me Up）」APP，整合GPS定位、雲端資料庫、AI運算、手機App等服務，下載連線並在出發前按下鍵，家長與校方就可以在上面看見彼此動態，知道車輛幾分鐘後抵達，節省雙方在路旁枯等的時間。

竹市2020茶花季　賞花買花品花一起抽好運

竹市2020茶花季　賞花買花品花一起抽好運

「香山濕地生態公園」 周六啟用

「香山濕地生態公園」 周六啟用

竹市府啟動「肉品標示輔導專案」

竹市府啟動「肉品標示輔導專案」

蚵籃、漂流木變身　香山「海味十足」裝置藝術

蚵籃、漂流木變身　香山「海味十足」裝置藝術

關鍵字：

新竹市產發處 海山漁港

讀者迴響

熱門新聞

敖犬認了「曾交往黑澀會美眉」！

米可白拍戲哭太大聲　嚇歪薛仕凌

被高中生低估！網點名1科系：年薪破百萬

存錢吃火鍋界LV！大學情侶慶生 　老鼠鑽女友褲管嚇哭

屏東巨獸綠鬣蜥抓到了　將安樂死

灌水泥悶殺同學　15歲國中生驚恐狂唸佛經

樹林高中爆集體作弊！20學生用LINE傳送英文答案

酒測23次失敗　警少1舉動免罰了

年輕人不願意買Gogoro官方回應了

陳建州怒嗆媒體　自慰影片遭汙名化

中天女主播錄影玩太瘋！內衣差點滑落

獅子看到救命恩人！急煞衝去抱抱

恐怖瞬間曝光！女大生與貨車撞不治

即／《型男大主廚》古錐師愛女家中輕生

參加廟會出團被丟包！73歲阿公躺排水溝亡

更多

最夯影音

更多
蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜

蔡依林《甜秘密》MV「禁忌人豚戀懷孕了！」　找「老高與小茉」來講美人魚好驚喜
圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

圓寶超戀家！玩膩鞦韆還擺臭臉　一落地直衝家門：阿母我回來惹

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

新竹男跳中橫「喝水撐41天」獲救 消防稱天公仔子！醫：求生意志強

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

台南阿嬤帶7月大孫女過馬路　嬰兒車遭撞飛8米！路口無穿越道線

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

關鍵畫面曝！南投男「牽女童出KTV」猥褻遭打死　家屬喊冤：不可能

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面