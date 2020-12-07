竹市2020茶花季　賞花買花品花一起抽好運

▲2020新竹市茶花活動「花漾茶花」，將於本周六開跑。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

2020新竹市茶花季產業文化活動「花漾茶花」，將於本周六（12日）於茶花產銷班開跑，至明（110）年2月28日止，活動包含茶花闖關、茶花果凍DIY及茶花扦插教學體驗，還有茶花音樂饗宴、茶花展售、農特產品展售、家政教育成果展，歡迎大家在歲末年終暢遊茶花園，

「新竹市是台灣茶花的重要生產地！」新竹市副市長沈慧虹表示，茶花有「冬椿」美稱，是新竹市最具代表性的農業品牌，也是大地出產最好的禮物，更是高貴與典雅的象徵，姿態優美花色繽紛豔麗，在產銷班用心研發栽種技術下，竹市茶花開發品種已增加到1500多種，栽培面積擴展至15公頃，在市府、農會及產銷班密切合作下顯有相當成果。

新竹市農會理事長陳全桂表示，茶花不僅是新竹人的驕傲，更是香山區的亮點，自93年起市府與農會合辦茶花季，今年已邁入第17年。入冬後，嬌豔繽紛的各品種茶花紛紛綻放，像是瑪麗公主、雪中紅等等，在產銷班與各茶花園的努力下，品質好、種類多、扦插、嫁接、雕塑研發技術更多元。

陳全桂指出，花季時可以看到各式品種的茶花，花期長，耐寒性高，從冬季跨到春季，既可為寒冬添暖意，又可為曉春增艷麗。周邊產品如茶花精緻皂、精油洗髮精、身體乳等都是農會的熱賣產品。

新竹市府今（7）日上午舉辦茶花季記者會，由副市長沈慧虹與新竹市農會理事長陳全桂、總幹事鍾祥銘及班長邱穩正一起「花開籤好運」，試手氣抽好籤。沈慧虹副市長抽出籤詩-繽紛艷麗好運到，以花開富貴象徵歲末年終茶花季開跑，共同迎接2021年的好運勢。

沈慧虹表示，2020茶花季活動本周六（12日）開跑，辦理至明年2月28日，邀請民眾一起到茶花產銷班、暢遊茶花園，賞花、買花、品花一起抽好運，選擇適合自己的花品，「好運一整年！」，用新台幣支持茶花產業，用行動支持在地小農。除此之外，新竹還有許多出色的農產品，如香山荔枝、好香米、特等獎蜂蜜等，加上香山人好客，用豐富的物產歡迎大家，來香山走透透來趟微旅行。

產業發展處長張力可表示，本周六的茶花季開幕活動，當天將有年輕人最喜愛吸睛又時尚的打卡網美牆，還有老少咸宜的「茶花闖關」、「茶花果凍DIY」及「茶花扦插教學體驗」等活動，園內還有茶花音樂饗宴、茶花展售、農特產品展售、家政教育成果展等。

市府表示，本周六（12日）11時起，只要拿5張今（109）年11、12月發票，就可兌換茶花苗及園遊券，當日限量500份，換完為止！此外，購買茶花就贈送茶花皂，首日一樣限量500份，送完為止；周日（13日）還有贈送茶花苗及茶花皂各300份的機會，歡迎民眾本周末到香山逛茶花園。

產發處也提醒，茶花季開幕當天的「茶花闖關」活動，採網路預約報名，想參加的民眾可至新竹市農會臉書報名；「茶花果凍DIY」及「茶花扦插教學體驗」則採現場受理報名。

此外，當天下午2時至3時，茶花教室還有「我型我塑雕茶花技巧教學」示範，民眾可體驗茶花雕塑之美。新竹蜂‧哞哞牛生態區，茶花園音樂饗宴，農情好禮農特產品展售，茶花展售、盆栽展示，家政教育成果展等豐富活動，歡迎民眾前來賞花遊憩。

產發處表示，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸參與茶花季活動，本周末特別安排接駁專車，路線起站為「台鐵三姓橋車站」，訖站為「新竹市茶花產銷班」，本周六（12日）三姓橋火車站第一班發車時間8:00、末班車16:00。

茶花產銷班第一班發車時間為8:30、最後一班車為16:30，每半小時一班；本周日（13日）三姓橋火車站及茶花產銷班首班及末班車時間不變，但改為每一小時一班車，歡迎民眾多加利用。相關活動資訊可洽新竹市農會：03-5386143分機503、500；或茶花班班長邱穩正：0937-153354。