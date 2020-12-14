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竹市SBIR助攻科技公司　研發「接送助手」APP

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▲APP服務介面。（圖／新竹市政府提供）

▲APP服務介面。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「校車多久會到家？」、「爸媽何時來接？」，這些擾人已久的問題終於有解了！新竹市政府藉由地方產業創新研發推動計畫（SBIR）補助，協助中小企業創新升級，如今欣聯電子成功開發免費的「接送助手（Pick Me Up）」APP，整合GPS定位、雲端資料庫、AI運算、手機App等服務，下載連線並在出發前按下鍵，家長與校方就可以在上面看見彼此動態，知道車輛幾分鐘後抵達，節省雙方在路旁枯等的時間。

新竹市政府表示，新竹市是一座兒童城市，接送孩子上下學的交通亂象成為家長與校方的難題，常有孩子與師長忍受日曬雨淋在路旁等待、家長或校車在路邊臨停乾等。SBIR計畫補助欣聯電子90萬元，打造簡單易學的接送APP，能縮短接送時間，造福忙於工作奔波的家長們。

欣聯電子創辦人張耀以自身育兒經驗表示，每到幼兒園放學時間，周圍併排或臨時停車的交通總是險象環生，於是開始思考家長及幼兒園的需求，希望用科技解決這個困擾。校車司機只要在「接送助手（Pick Me Up）」APP按下出發鍵，系統就能定位目前所在位置，並計算到每個下車點的時間；自行接送的家長也能使用此功能，讓老師知道何時要把孩子帶出來上車。

業者說明，此APP上線約一年，目前客戶群有200間學校，占大新竹地區近4成、約80家機構，客層主要為托嬰中心、幼兒園、安親班、補習班等。

產發處長張力可表示，林智堅市長上任後，協助許多中小企業升級與轉型，創造更多具在地產業特色的技術或服務，108年度共有30家中小企業獲得補助，廠商領域包括高科技、IoT物聯網、民生、雲端應用、AI人工智慧、香山機械業、服務業…等各產業領域，包含食衣住行各層面，可說成果相當豐富多元。

產發處舉例，SBIR助攻中小企業的成功案例包括研發出毛孩尿液的檢測筆、開發亞洲首雙專利消防專用鞋成打火利器、飲料品牌也利用行動社群軟體開發團購等，成果豐碩。

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