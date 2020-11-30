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竹市府啟動「肉品標示輔導專案」　逐一訪視公有市場

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▲新竹市政府近日啟動「肉品標示輔導專案」。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府近日啟動「肉品標示輔導專案」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府近日啟動「肉品標示輔導專案」，首先針對最受菜籃族歡迎的各大公有市場共12座、販售豬肉產品攤商共計215攤，逐一訪視攤商輔導，以落實明年1月將上路的豬肉原產地標示，以高標準管理機制提升品質，產發處指出，也已主動輔導全市食品業者包含加工業、餐飲業等，確保資訊透明，民眾能安心選購。

新竹市產發處指出，因應明年起全豬肉及可供食用部位食品都要清楚標示豬肉原料之原產地，本市各市場已啟動輔導落實豬肉產地標示，會同市場管理及衛生單位主動出擊，協助攤商確認肉品來源標示，藉由清楚標示讓消費者吃得安心。

產發處指出，衛生單位在源頭管理已掌握本市輸入肉品業者6家，及其下游豬肉加工廠19家，市府將落實持續追蹤稽查。針對12座公有零售市場已調查販賣零售豬肉或肉品之攤商共計215攤，經進入各市場逐一攤商訪視及進行肉品標示輔導後，目前完成輔導標示產地來源之攤商已有132攤，近期仍會持續加強宣導，於明年元旦前全面完成產地標示。

產業發展處處長張力可表示，國產生鮮豬肉由於豬農飼養技術優良，產地直送新鮮品質有保障，而且風味口感佳，因此廣獲業者愛用及民眾好評，目前市府已設立台灣豬標章申請輔導的專屬櫃台，提供業者及民眾諮詢並協助標章申請。

產業發展處表示，新竹市也首創「台灣豬標章諮詢窗口」，設置於市府產業發展處一樓服務櫃台設置「台灣豬標章諮詢窗口」，商家若有申辦台灣豬標章問題皆可撥打電話臨櫃諮詢，也將積極宣導商家踴躍張貼，鼓勵使用100%國產豬肉。

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