城市中的微森林「香山濕地生態公園」　周六完工啟用

▲香山濕地生態公園更獲得2020年國家卓越建設獎肯定。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

占地1.5公頃的新竹市香山濕地生態公園，歷經1年工程，將於本周六（5日）正式完工啟用，當天會有藝術市集、精彩表演，還有大型藝術裝置「捕夢網」的創作及刺激的抽獎活動！新竹市長林智堅表示，108年市府向中央爭取1千多萬元經費投入改造，將閒置雜草地變身為城市中的微森林，600公尺長的自然步道、2800平方公尺的大草皮、多樣化的林種與豐富的生態，香山濕地生態公園更獲得2020年國家卓越建設獎肯定，未來不僅做為生態教育場域，更是社區居民就近散步及森林浴的好去處。

新竹市政府表示，為慶祝香山濕地生態公園正式啟用，本周六（5日）將舉辦「Shake Baby蟹蚵貝比」藝術日，邀請關心廢物再生的年輕藝術家「不廢跨村實驗室」林資芬，帶領市民完成「捕夢網」大型藝術創作，用蚵殼及舊衣布繩設計自己的捕夢網，再一同編織成一張超大捕夢網，歡迎大小朋友一起追夢。

林智堅表示，市府團隊108年向中央爭取1800萬元經費，投入公園建設，整合香山濕地生態館、賞蟹步道及17公里自行車道等人氣景點，打造香山地區完整的生態旅遊空間，讓香山濕地生態公園成為市民的後花園、在地社區的生態公園，更獲得國家卓越建設獎最佳規劃設計金質獎的肯定。

產發處表示，香山濕地生態公園工程位於國有閒置土地上，以生態原則規劃，保留現有喬木，依喬木生長分布位置蜿蜒設計人行空間，並創造原有溝渠賞蟹空間，讓來到公園不只散步、做團體活動，還能安排賞蟹生態小旅行，雖然位於繁忙的西濱道路旁，經過設計團隊精心規劃阻隔植栽及草坡，形成一個鬧中取靜的生態公園，是最佳的遛小孩場域。

市府說明，香山濕地生態公園600公尺長的自然步道，採用友善環境的預鑄板及天然土固化鋪設，透過生態友善設計，保存原有的瓊仔林及腎蕨地被層，草坡採高程規劃，創造出蜿蜒的散步道及小團體停留空間，讓來訪的人都能好好享受自然、不受干擾。

而2800平方公尺的大草皮則採用耐踩踏、耐陰的草種，即使在樹蔭下也能生長得很好，整座公園不僅維持原有微森林生態，又能讓人舒適行走，廣大植栽群在東北季風來臨時，還能夠大大減低風沙吹拂影響，不管在夏天還是冬天都非常適合漫步其間，讓人有如置身大自然又像在花園般的舒適。

市府補充，本周六的啟用活動當天還有園遊會、社區小旅行、藝術手作等多元活動，只要上網按讚、留言、分享就有機會抽中最新的Iphone12大獎，詳情請上新竹市政府臉書粉絲專頁(https://reurl.cc/6lmaMy)查詢。