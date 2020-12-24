諷綠營祭黨紀逼何志偉表決萊豬　羅智強：會不會有一點沒人性？

▲針對王定宇批評何志偉蹭聲量一事，羅智強反酸王定宇有事嗎。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

記者蘇晏男／台北報導

立法院24日表決萊豬進口9項行政命令，然而民進黨立委何志偉前一天卻自曝喉嚨腫，前往醫院篩檢，儘管結果是陰性，但仍遭同黨立委王定宇批評別再防疫上開玩笑、蹭聲量。對此，國民黨革實院長羅智強23日不僅反嗆王定宇冷血，也表示何志偉有「偽陰性」可能，但民進黨卻用黨紀逼他去立院投票，「會不會有一點沒人性？」

何志偉23日開完民進黨中執會後，在臉書曝頭暈、喉嚨腫，自行赴台北聯合醫院陽明院區病毒篩檢，所幸今天結果出爐是陰性。不過，何志偉的舉動引發熱議，有網友認為他是逃避萊豬表決，而王定宇則批評他明知身體不適，卻參加元首在場的中執會，影響同仁，防疫不能開玩笑，不要在防疫上蹭聲量。

對此，羅智強卻反嗆王定宇「你是有事嗎？」，何志偉不是自願生病，去篩檢代表他有防疫警覺心，應該要肯定他，但竟然還會有同黨的人這麼冷血的罵他蹭聲量。而最可議的，還是即便何志偉採檢是陰性，也不是沒有衛福部長陳時中再三強調的「偽陰性」可能。

羅智強認為，為防疫萬全計，民進黨有責任勸何志偉在家休息，不要進立法院，卻反而用黨紀押著一個生病的人去護航萊豬，逼著生病的何志偉投下同意票，會不會有一點沒人性？

其他人也看了這些...

►萊豬行政命令表決大戰 民進黨立委林淑芬率先表態不投票

►民眾黨高唱「反萊豬聖誕歌」 掛襪子許願綠委聽進國人願望

►「只要一個立委跑票就是勝利」 蘇偉碩：烏鴉閉嘴不會變鳳凰

更多熱門新聞...

►「美萊豬市佔率低＋進口商不進」 綠委喊：國人吃到萊豬的機率是0

►馬維拉反擊了！千字文轟蔡政府 馬英九號召讓「萊委」付出代價

►萊豬行政命令拚闖關！ 柯建銘16字籲綠委勇於發言辯護

►振興一下我們的美麗