253天再添本土確診！長榮機師吐露「值班困境」：隔離超過60天了

▲長榮航空紐西蘭籍機師確診，密切接觸者也跟著確診。（資料照／記者沈繼昌攝）



記者柯振中／綜合報導

長榮航空紐西蘭籍機師確診新冠肺炎，造成廣達集團旗下的女員工也確診，台灣253天零本土確診宣告破功。對此，長榮航空機師督導徐瑋鍠出面致歉，但也希望國人能體諒，因為多數機師至今都已隔離超過60天，長期下來身心狀況都出現問題。

長榮航空紐西蘭籍機師（案765）在台灣北部趴趴走，造成密切接觸者廣達集團旗下的女員工（案771）確診，引起台灣社會熱議，長榮航空官網也因此被灌爆。

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對此，長榮航空機師督導徐瑋鍠出面致歉，「身為長榮航空的一份子，我們感到羞愧，對不起國人」，由於公司內部有機長不遵守防疫規定，導致本土確診病例爆發，連帶影響公司、航空業，心理產生許多複雜的情緒。

根據《東森新聞》報導，徐瑋鍠指出，社會大眾對於機組人員隔離3天有所不滿，但其實這項規定是有先決條件的，若機組人員到國外執行任務，落地只能待在旅館，不能外出，回台後還有3天不能外出，整趟航班至少要隔離8到10天，意味著每個月平均只能有2個長班，光是隔離的時間就超過大半個月。

▼徐瑋鍠指出，從規定實施至今，所有機師都已隔離超過60天，還不包含在國外的時間。（圖／《東森新聞》）



徐瑋鍠說明，就算不計入在國外隔離的時間，從規定實施至今，多數機組人員在台隔離時數超過60天，身心受到許多煎熬。

徐瑋鍠提到，機師只要開始值勤，就要忍受長時間的孤獨，到國外只能待在旅館裡，回台灣還要隔離，就算有感冒、不舒服、甚至是牙痛等症狀，也不敢貿然外出，只要出門看醫生、買藥，原先3天的隔離期就要拉長到14天。

此外，依據機師人力來計算，若每次值班隔離3天，航空公司將減少3成的人力，若將隔離期間拉長到5天，就少了約4成5的人力，拉長到14天，就根本沒辦法營運。

徐瑋鍠也說，到外站工作時，沒有強力的監管機制，從入住旅館到重返航班，一切只能靠機組人員自律，多數人都兢兢業業的，現在卻因少數人破功，讓人十分無奈。

►控油款甚至是「3天不洗頭都可以」

▼長榮航空爆出紐西蘭籍機師確診，造成密切接觸者也確診。（圖／翻攝自長榮航空粉專）