全聯生鮮6折超划算！他曝光「3肉品必搶秘笈」：比大賣場便宜

▲原PO說自己有時候會買全聯6折肉品回家。（圖／Thomas Chang授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

「以前全聯的生鮮算起來都小貴……」一位男網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》發文，曝光自己的撿便宜攻略，說全聯跟另一間超商合併之後，小包裝的生鮮價格已經比以前便宜，而且冷藏櫃溫度都控制得很好，大讚小包裝生鮮很適合小家庭或單身狗，「而最佳購買時機，就是打 #6折 的時候！」

「全聯生鮮打6折的時候就是最佳購買時機！」這位男網友文中指出，會貼上6折標籤貼紙的，就是「有效日期是當天到期的生鮮。」他透露，通常店員在中午過後，會把8折標籤換成6折標籤，「各位可以在冷藏櫃上方看到店家的巡查簽到表，就知道他們中午是幾點來巡視換標。」

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▲原PO拍下溫度管理表，說他逛的店大概中午會換標籤。（圖／Thomas Chang授權使用）

原PO接著曝光必搶3生鮮，第一個是「粗豬絞肉」，肥瘦比例剛好，而且肉質很不錯，「原價一斤$156，打6折後一斤只要$94」，比很多大賣場都還便宜，可以買回去在家簡單烹調來吃。再來，全聯的生鮮白蝦品質也很好，即使快到期，吃起來還是鮮甜Q彈，「打6折後一斤的價錢是$155，比傳統市場收攤前的出清價格還要便宜！」

▲原PO大讚全聯的白蝦很好吃。（圖／Thomas Chang授權使用）

最後則是「適合買回家簡單炒一盤來吃的雞柳、牛柳、豬肉絲」，這些肉絲打6折後的價錢，也是便宜到不行，原PO提醒道，走過路過如果有看到，就不要放過，也忍不住笑自己的精打細算「好啦好啦！我知道我知道，我根本就是個阿嫂，我自首我承認。」

▲小包裝很適合單身或小家庭購買。（圖／Thomas Chang授權使用）

看到貼文後，其他網友紛紛留言熱論，「有時候真的會撿到好東西」、「明明全聯就在巷子口，要買隨時可去，現在冰箱冷凍庫卻塞滿6折的肉品，6折折扣也太有誘惑力了」、「6折可遇而不可求」、「你講出來……我要去哪堵6折啦」、「目前買過的6折豬肉（冷藏肉）、小卷都沒有踩雷，經濟拮据時的救星。」

也有人提醒，「打6折的時間並不是所有店統一，甚至折數也沒有統一，很多店就算已經到期當晚了還是只有8折」、「不管買8折還是6折，都要稍微挑過，不要只看打折」、「我最多買到8折的，一方面6折的有幾次經驗不好，二方面超市的冷藏和管銷成本還是比傳統市場高些，該給人家賺的就給人家賺。」