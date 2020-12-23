橘色閃電好潮！全火鍋最新「黑色閃電」口罩亮相　限店、限量開賣

▲全聯全火鍋「請支援收銀」新款口罩亮相。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

全聯今年9月起跨界開起火鍋店「全火鍋」，開幕至今吸引不少人搶嚐鮮，累積人氣，尤其是店內販售的「請支援收銀」系列周邊更是引發搶買潮。這次特別在2020年結束前再度強勢推出全新聯名醫療口罩「黑色閃電」，黑色口罩上印了橘色閃電，又潮又時尚，12月25日正式登場，提醒只在全聯部分門市販售，數量有限、售完為止。

全聯「全火鍋」年底重磅推出全新一款聯名醫療口罩「黑色閃電」，選用亮橘閃電圖案印在神秘黑色口罩上，潮流度直接爆表，且限定只在部分全聯門市販售，20片為一盒裝，12月25日正式開賣，實際數量則依各門市為主，數量有限、售完為止。另，日前推出的「康乃馨醫療級口罩」、「全力抗機能口罩」聯名口罩，目前也熱銷中，同樣數量有限，賣完為止。

▲全家開賣寶可夢、KAKAO FRIENDS醫療口罩。（圖／業者提供）



除外，全家近日也推出療癒寶可夢、KAKAO FRIENDS醫療口罩，8款式通通可愛破表，像是這款滿版皮卡丘，選用黃色口罩印上滿滿皮卡丘，仔細一看口罩上的皮卡丘還有不同表情，另外還有2款卡比獸造型，以湖水綠的口罩顏色搭配卡比獸的萌臉，還有用深藍線畫出胖嘟嘟卡比獸的樣式，讓人瞬間被圈粉，而最後一款是滿版梗鬼黑色口罩，十分有個性，4款式限量15000盒。

而韓國最強人氣卡通「KAKAO FRIENDS」同樣也有4醫療口罩樣式選擇，滿滿的萊恩、桃子被印在口罩上實在是可愛到不行，有粉紅色的桃子款、水藍色萊恩款以及黑、白的綜合款，全部都超欠收，4款式也限量15000盒，12月28日正式開賣採限店販售，單款一盒，隨機出貨不可挑款，販售數量依各店庫存為準，消費者可到店詢問。

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