她逛全聯見「1稀有蔬菜」！一吃驚為天人　行家再曝神吃法

▲全聯深受許多主婦喜愛。（圖／記者曾筠淇攝）

實習記者陳培鈞／綜合報導

「全聯福利中心」除了民生用品齊全、生鮮食品種類也非常多，廣受民眾喜愛。一名網友即在全聯看到一種「稀有蔬菜」，馬上買了一包回家煮，沒想到一吃讓她忍不住大讚「清脆口感驚為天人！」貼文引發熱議，意外釣出不少內行人的神吃法，「我們家用炒的，加豆豉和三層肉一起炒，超下飯」、「這用蒜頭爆香後炒鹹蛋很好吃喔」、「炒小魚豆鼓也好吃」。

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，表示上個月在餐廳第一次吃到「翼豆」這種菜，餐廳是用涼拌的，她吃了一口後驚呼「我的媽呀，清脆口感驚為天人！」沒想到在逛全聯看到有販售，且原價48元剛好正在特價29元，便立刻買回家調理。

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原po還在文中分享自己的烹飪方式，首先是川燙約1分半鐘後放涼，接著淋上一點胡麻醬和沙拉醬，最後灑上自己磨的堅果碎粒，讓她直呼，「好吃到飛上天了！」

▲原PO在全聯買到「翼豆」，一吃驚為天人。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

貼文一出，立刻引起網熱議及分享，「這真的很好吃」、「這很好吃！全聯竟然有賣，我是在家樂福有買到過」、「這個很好吃，而且好便宜哦」、「別人家的全聯真的不會讓人失望」、「原來要涼拌呀，學起來」、「很脆很好吃」、「廣東人從小吃到大的蔬菜在台灣都變成稀有品種」、「這個涼拌好吃，有點類似山蘇的口感」、「沒看過這種菜，長知識了」。

留言也意外釣出不少行家分享料理方式，「炒小魚乾也好吃」、「用橄欖油清炒，只加鹽巴調味就很好吃，我兒子幾乎清空了一整把」、「這用蒜頭爆香後炒鹹蛋很好吃喔」、拌XO醬也超好吃」、「我是用來炒豆豉與肉絲也不錯吃」、「加松阪豬一起炒，很好吃呦」、「我們家用炒的，加豆豉和三層肉一起炒超下飯」、「炒沙茶肉絲也好吃」、「我喜歡翼豆+芥末醬油」、「燙過炒小魚乾和豆豉也不錯」。

「翼豆」的又叫做「四角豆」、「翅豆」、「羊角豆」、「楊桃豆」、「四稜豆」，原產於非洲、東南亞地區，1910年引入台灣，外型似楊桃果辦，常被稱「楊桃豆」，台灣盛產在花東地區。