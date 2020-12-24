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今天開賣！OK mart「聖誕限定」口罩來了　滿滿聖誕樹、星星超應景

▲▼OK mart開賣聖誕節口罩。（圖／業者提供）

▲OK mart開賣聖誕節口罩。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

近來氣溫逐漸降低再加上防疫，絕大部分民眾依舊是口罩不離身，就為保護自己也保護別人。這次為搶攻聖誕節，各大量販、超商紛紛祭出應景醫療口罩，可愛破表，OK mart今（24）日也宣佈即日起正式開賣聖誕限定款防護口罩，聖誕樹、星星等小物通通印在口罩上了，數量有限、售完為止。

▲▼OK mart開賣聖誕節口罩。（圖／業者提供）

▲純白口罩印上聖誕應景小物可愛破表。

OK mart也開賣聖誕限定口罩了，推出健好三層防護成人聖誕款口罩，白色口罩上印上了應景小物，像是聖誕樹、星星等，吸睛度十足，每包10入，即日起於全台門市販售中，APP會員至1月6日前還享優惠價，數量有限，把握機會入手。

▲▼全聯全火鍋「請支援收銀」新款口罩亮相。（圖／業者提供）

▲全聯全火鍋「請支援收銀」新款口罩亮相。

另，全聯「全火鍋」年底也重磅推出全新一款聯名醫療口罩「黑色閃電」，選用亮橘閃電圖案印在神秘黑色口罩上，潮流度直接爆表，且限定只在部分全聯門市販售，20片為一盒裝，12月25日正式開賣，實際數量則依各門市為主，數量有限、售完為止。

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