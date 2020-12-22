高於行情價仍夯炸！全聯「這一罐鮮乳」超欠喝　網淚推：等好久了

▲原PO大讚全聯某一款鮮乳超好喝。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

網搜小組／鄺郁庭報導

「這是台灣『唯一』會讓我覺得，高於鮮乳行情價也願意購買的鮮奶！」一位女網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》貼文，說她已經喝過各種被說很厲害的鮮乳，但唯獨某一牌特別好喝，讓她甚至寧願捨棄特價74元的神級鮮奶，也要買99元的該牌鮮乳，「真的好喝！喝了好療癒」，話題引發熱論。

「唯一，沒有第二個品牌。」這位女網友大讚「吉蒸牧場」這一牌，「其他很多網路上說厲害的品牌鮮乳我幾乎都喝過，真的唯有『吉蒸牧場』特別好喝」，並透露以前這一牌只有玻璃瓶裝，通路也很少。

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據悉，原PO買的是紙盒裝的吉蒸牧場「阿秀鮮乳」，限定北北基+宜花東全聯才買得到。她就在文中表示，現在全聯偶爾會進紙盒包裝的，讓她寧可捨棄另一牌在特價的神級鮮奶，「我寧可捨棄特價74元的牧真鮮奶，也要買99元的吉蒸牧場。」

▲吉蒸牧場的阿秀鮮乳讓原PO讚不絕口。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

貼文一出，馬上有人有感，「吉蒸牧場牛奶真的不錯」、「吉蒸有一款低溫殺菌的很厲害，生乳品質夠好才敢用低溫法」、「吉蒸牧場的牛奶有好幾個版本，最難得的是只用6x度低溫殺菌的產品，以前的玻璃瓶裝版，那個如今只能在花蓮見到」、「我這裡的全聯都沒有……等好久了，只有這個牌子的喝了比較不會脹氣。」

也有網友留言表示，「說真的，鮮奶還是要到牧場喝，才是真的好喝，一旦離開牧場，就算名字一模一樣，味道也還是差了」、「心樸鮮乳真好喝」、「可以試試眷戀」、「目前最愛養樂多鮮奶！每次都很幸運的搶到最後一罐」、「我心中的唯一是五梅牧場鮮奶，也好好喝」、「上禮拜買了，不是我喜歡喝的鮮乳～～～崙背比較對我味。」