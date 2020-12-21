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「蛋糕界法拉利」助攻1天生產上萬盒！全聯甜點一年飆破18億業績

▲▼全聯公開甜點品牌秘密，供應商歐藝烘焙工廠內有號稱「蛋糕界法拉利」的設備，助攻一天生產上萬盒。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯公開自有甜點品牌秘密，今年銷售業績已破18億元。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

全聯自有甜點品牌We Sweet與各界聯名推出多款品項，受到大眾矚目，今年1月至今累積業績高達18億元！業者今（21）日除了公布2020年「5大銷售榜」及2021年方向，也透露背後秘密，尤其供應商歐藝烘焙的設備功不可沒，其中一台號稱「蛋糕界法拉利」的荷蘭Trefa全自動連續充氣打發機，每小時能打發1千公升，一天能生產上萬盒甜點，最大可達1.4萬盒。

▲▼全聯公開甜點品牌秘密，供應商歐藝烘焙工廠內有號稱「蛋糕界法拉利」的設備，助攻一天生產上萬盒。（圖／記者林育綾攝）

▲荷蘭Trefa全自動連續充氣打發機，號稱為「蛋糕界的法拉利」。（圖／記者林育綾攝）

全聯We Sweet透露甜點好吃的秘訣，供應商歐藝烘焙引進「荷蘭Trefa全自動連續充氣打發機」，號稱為「蛋糕界的法拉利」，兼具速度和力量效能，一貫化的連續作業，3段連續充氣打發，5道麵糊混合程序，以及7度溫度控制，每小時能打發1千公升，並能依照不同產品需求，設定打發程度，確保麵糊從開始到結束都有一樣的密度比重，讓蛋糕組織更細緻、穩定、色澤及口感良好。

▲▼全聯公開甜點品牌秘密，供應商歐藝烘焙工廠內有號稱「蛋糕界法拉利」的設備，助攻一天生產上萬盒。（圖／記者林育綾攝）

▲▼供應商歐藝烘焙工廠，約8成生產提供給全聯。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯公開甜點品牌秘密，供應商歐藝烘焙工廠內有號稱「蛋糕界法拉利」的設備，助攻一天生產上萬盒。（圖／記者林育綾攝）

而品牌從2016年推出時，初期只是隱身在全聯店內的商品之一，直到2018年跟知名巧克力Hershey’s 聯名，一夕爆紅，兩波共創下2.9億業績，之後又陸續與其他品牌聯名合作，2020年更結合時尚元素，推出人氣或獵奇獨家甜點，像是曾有跟黑人牙膏聯名推出4款薄荷巧克力蛋糕、聯名Kiri的法式乳酪，11月也與瑞士三角巧克力聯名。

▲▼全聯公開甜點品牌秘密，供應商歐藝烘焙工廠內有號稱「蛋糕界法拉利」的設備，助攻一天生產上萬盒。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯持續開發4吋分享型蛋糕，適合中小家庭，其中2017年起推出的「草莓卡士達蛋糕」在每年草莓季都會銷售，至今賣破40萬盒。（圖／記者林育綾攝）

▲▼全聯公開甜點品牌秘密，供應商歐藝烘焙工廠內有號稱「蛋糕界法拉利」的設備，助攻一天生產上萬盒。（圖／記者林育綾攝）

全聯也公布We Sweet「2020年度Top 5」，第一名為1月世界巧克力大賞時再度與Hershey’s 聯名，業績近8千萬；第二名為3月與京都風宇治抹茶舖聯名，業績超過7800萬；第三名為2月與Kiri法式乳酪聯名，業績超過4300萬；第四名為9月與芋見幸福聯名，業績超過4100萬；第五名為11月與瑞士三角巧克力聯名，業績近4100萬。

▲▼全聯We Sweet「2020年度Top 5」（圖／全聯提供）

▲全聯We Sweet「2020年度Top 5」，第一名為1月與Hershey’s 聯名。（圖／全聯提供）

▲▼全聯We Sweet「2020年度Top 5」（圖／全聯提供）

▲2020年度Top 5，第二名為3月與京都風宇治抹茶舖聯名。（圖／全聯提供）

▲▼全聯We Sweet「2020年度Top 5」（圖／全聯提供）

▲2020年度Top 5，第三名為2月與Kiri法式乳酪聯名。（圖／全聯提供）

▲▼全聯We Sweet「2020年度Top 5」（圖／全聯提供）

▲2020年度Top 5，第四名為9月與芋見幸福聯名。（圖／全聯提供）

▲▼全聯We Sweet「2020年度Top 5」（圖／全聯提供）

▲2020年度Top 5，第五名為11月與瑞士三角巧克力聯名。（圖／全聯提供）

而「3大明星商品」也會常態性銷售，包括2015年起開賣至今的「提拉米蘇捲」，每盒只要79元，銷量累積至今破835萬盒，是許多人喜歡買回去分切的熱門商品。另外2017年起推出的「草莓卡士達蛋糕」在每年草莓季都會銷售，選用大湖新鮮草莓，廠商需要提前一年就向小農訂購，銷售累積至今達40萬盒。而「香芋布丁蛋糕」則是今年10月開發新品，受到芋頭控歡迎，銷量達9萬盒，未來還會結合不同口味。

▲▼全聯公開甜點品牌秘密，供應商歐藝烘焙工廠內有號稱「蛋糕界法拉利」的設備，助攻一天生產上萬盒。（圖／記者林育綾攝）

▲2015年起開賣至今的提拉米蘇捲，每盒只要79元，銷量累積至今破835萬盒，是許多人喜歡買回去分切的明星商品。（圖／記者林育綾攝）

至於2021年，全聯除了開發更多創意品項，也將持續主打平價「高CP值」甜點，讓年輕人及小資族解饞不需花大錢；更將以方便易取得為方向，讓上班族可於日常採購，犒賞自己滿足日常小確幸，同時也會再開發「4吋蛋糕」，提把設計讓採購更方便，底部還附上蛋糕盤與刀叉，讓消費者隨時可以慶祝特殊日子，享受共食甜點的愉悅感。

▲▼全聯公開甜點品牌秘密，供應商歐藝烘焙工廠內有號稱「蛋糕界法拉利」的設備，助攻一天生產上萬盒。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯持續開發與生產4吋分享型蛋糕，提把設計讓採購更方便，底部還附上蛋糕盤與刀叉，讓消費者隨時能夠慶生、慶祝特殊日子。（圖／記者林育綾攝）

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