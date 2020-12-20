狠甩冠軍！6歲娃「390億次」觀看數破紀錄　YouTube訂閱逾6580萬

▲俄裔美籍6歲YouTuber拉辛斯卡雅（Anastasia Radzinskaya）。（圖／翻攝自YouTube／Like Nastya）



記者張方瑀／編譯

富比世雜誌（Forbes）日前公布「全球收入最多YouTuber」排行榜，除了賺近3000萬美元的9歲男童萊恩卡吉（Ryan Kaji）拿下冠軍之外，另外一個亮點則是年僅6歲的俄羅斯女童拉辛斯卡雅，雖然她的收入約1850萬美元僅名列第7，但她的觀看數高達390億次，狠甩榜內其他YouTuber。

▲「Like Nastya」主頻道的訂閱數多達6580萬人。（圖／翻攝自YouTube／Like Nastya）



年僅6歲的俄裔美籍女童拉辛斯卡雅（Anastasia Radzinskaya）一直都是富比世排行榜的常客，她在2020年的年收入約1850萬美元（約台幣5億2540萬元）名列第7，但她的觀看數高達390億次、主頻道的訂閱數多達6580萬人，狠甩榜單內其他YouTuber。

拉辛斯卡雅的頻道「Like Nastya」主要由她的家人進行更新，熱門影片的觀看數都破3億，大部分都是她和父親一起開箱玩具、做家事等影片；最近她還用其他孩子也能理解的方式，解釋了新冠肺炎疫情。除了主頻道之外，她還有其他10個副頻道，訂閱數加起來超過1.9億。

現在除了YouTube以外，拉辛斯卡雅也開始在抖音經營頻道，目前已經有300萬人追蹤，預計明年就會開始啟動授權計畫。

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