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母子腐屍「半裸坐沙發」眼眶成空洞　屋內擺設超毛…字條：別進來

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▲英國布拉克內爾84歲老太太瓊恩（June Corfield）與失明的60歲兒子史蒂芬（Stephen Corfield）被發現陳屍自家公寓內。（圖／翻攝Goolge Map）

▲英國84歲老太太瓊恩（June Corfield）與失明的60歲兒子史蒂芬（Stephen Corfield）被發現陳屍自家公寓內。（圖／翻攝Goolge Map）

記者吳美依／綜合外電報導

英國布拉克內爾（Bracknell）發生一起悲劇事件。84歲老太太瓊恩（June Corfield）與失明的60歲兒子史蒂芬（Stephen Corfield）被發現陳屍自家公寓內，半裸坐在沙發上。屋內家具非常少，總電源被切斷，而遺體周圍堆放著鐘與收音機，還有一張謎樣字條上寫著，「不要進來」。

綜合BBC、《鏡報》報導，2位死者今年1月15日被前來探望的住宅協會員工與警察發現，明顯死亡好一段時間，遺體已經開始腐爛。瓊恩癱坐在沙發上，僅穿著上衣與一腳的襪子，兒子坐在右側呈現類似姿勢，但頭部微微向左前方傾斜，只穿著襯衫、鞋子與襪子，旁邊的一件褲子口袋裡藏有1000英鎊現金。

雷丁（Reading）法醫法庭於29日舉行聽證會，管理該街區公寓的「席爾瓦之家」（Silva Homes）員工羅爾夫（Charlotte Rolfe）表示，由於一名維修工反應無法入內工作，於是她與一名警察到場探視，卻目睹可怕情況，「2具遺體的眼睛都陷下去了……我們在裡面待不到30秒」。

▲▼沙發，房間，陰暗。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲據悉，死者的住宅內家具很少，電源被切斷。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

警長巴特勒（Liam Butler）回憶，所有電器都被拔掉插頭或切斷線路，沒有暖氣，電燈泡不在燈具上，雖有熱水器卻沒有使用跡象，其中一間臥房內有2張床卻沒有衣櫃，浴室內不見任何衛生紙或清潔用品，廚房裡只儲放大約10瓶的保久乳與10個巧克力蛋糕。

巴特勒提到，比較重大的發現是一份2019月12月2日的報紙，還有瓊恩包包內的一張紙條，上頭書寫著奇怪的文字，「把備忘錄放在樓梯頂端，不要進來」。他以「非常斯巴達（spartan）」來形容上述環境，「（住宅內）沒有任何日常生活中會使用的東西，包括功能正常的電視、網路連線與電話」。

▲▼老人,老,滄桑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲相關單位推斷，瓊恩可能較早去世，而史蒂芬因無法自理生活，因此也不幸死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

法醫查普曼（Dr Robert Chapman）認為，瓊恩的死因是肺炎與冠狀動脈心臟疾病，史蒂芬的腦內有一顆小腫瘤，但不確定是否直接導致死亡。此外，老母親可能比較早去世，之後兒子因為難以自理生活起居，因此不幸死亡。

伯克郡（Berkshire）助理法醫布雷克（Alan Blake）表示，母子被發現時已經去世「相當可觀的一段時間」，但沒有證據指向自殺或第三方人士涉入。他提到，女性死者生前體溫過低，但無法確認男性死者是自然死亡或因疏忽而去世，「這一對母子與鄰居們幾乎都不認識，也很多年沒和家人親戚聯絡」。

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