台灣差一年就擁有7枚核彈　卻因為「他」讓努力25年的核武夢破碎

記者曾俊豪／台北報導

美國非營利組織原子科學公報在《2020年核武報告書》提到，中國大陸目前已經生產350枚核彈頭，由於台灣是「零核戰力」，更加凸顯兩岸軍事不對稱。資深媒體人老譚表示，台灣曾經只差一兩年的時間就能「擁核」，不過，美國成功策動核科學家張憲義叛逃，讓台灣核武夢碎，兩蔣25年的努力也付諸東流。

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YouTube軍事節目《譚兵讀武》本週五以「台灣只差一年就有7枚核彈 卻因為一個人讓25年努力白費」為題，回顧台灣的核武夢。

資深媒體人老譚指出，解放軍的原子反應爐在1958年建設完成，之後，蔣介石便有了「核武夢」要求美國提供台灣相關技術或乾脆提供核武器，沒想到遭到拒絕，讓蔣介石決定自力更生。

有趣的是，當年台灣想要發展核武遭到美國拒絕，以色列卻願意幫助台灣，而幫助最多的就是有核彈之父之稱的伯格曼博士。伯格曼博士是柏林大學的化學博士，也是以色列原子能委員會第一任主席，更是以色列核武計畫的奠基人。

▲《人民日報》報導解放軍核試成功。（圖／翻攝百度百科）

老譚引述兩蔣作家王丰的說法，伯格曼其實對蔣介石非常推崇，相當敬佩這位二戰時期的重要領袖，他1963年造訪台灣時，蔣介石還以國賓之禮招待他，「據說密談了三天，伯格曼建議台灣複製以色列模式，先建立一個研發的專責機構，所以蔣介石就指示中山科學研究院要成立，並以研發核武為計畫導向。」

之後，蔣介石的核武夢延續到蔣經國身上，但就在台灣距離「擁核」僅差一到兩年的時間時，美國卻以「程咬金」的姿態現身，策反核科學家張憲義，將研發核武的機密資料帶到美國，兩蔣的核武夢也宣告破碎。

老譚指出，張憲義事後回憶，自己叛逃時，台灣研究的重水反應爐已經儲存大概可以製造7到8枚原子彈的鈽原料，「所以有專家估計，到1987年年底，其實台灣只差一兩年時間就可以製造出原子彈。」

▲張憲義讓兩蔣努力25年的核武夢破碎。（圖／翻攝譚兵讀武）

至於台灣若是真的擁有核武，兩岸局勢是否會不同？老譚分析，蔣經國時代的台灣很清楚，儘管兩岸有軍事對抗，可是對岸不太可能會把核武用在台海，加上台灣太小，若用在台灣近海也會讓老百姓受到輻射受傷，真的用來攻擊對岸又會招來報復性、毀滅性打擊。

也因此，他認為，「沒有核武器就沒有核武器，夢醒了，就不用再冒著風險，像伊朗、北韓等研發原子彈，以免遭到國際制裁。」

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▲軍事知識型頻道《譚兵讀武》。（圖／翻攝YouTube譚兵讀武）