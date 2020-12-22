跨年實聯制！北市：已規劃志工舉牌　要求民眾掃QRcode登記姓名





▲台北市跨年晚會將遵守中央規定，採取實聯制。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台灣22日爆發本土病例，中央流行疫情指揮中心晚間與各縣市首長召開會議，指揮官陳時中要求地方政府要做好防疫應變計畫，做好相關評估和事先準備，包括洗手、量體溫、戴口罩和實聯制。對此，台北市觀傳局回應，北市府會遵守中央流行疫情指揮中心規定，關於實聯制部分，北市本來就會安排志工在現場舉牌，要民眾掃QRcode登記姓名與電話。

陳時中22日在記者會中表示，雖然今天有本土案例，但是是明確感染源，所以大型活動不會限制人數，可是針對辦活動，會嚴格要求地方政府要做好防疫應變計畫，做好相關評估和事先準備，包括洗手、量體溫、戴口罩和實聯制。

針對跨年實聯制部分，台北市觀傳局回應，北市本來就有初步規劃，會安排志工在跨年活動現場，包括晚會與一旁管制道路進行舉牌，宣導民眾掃描QRcode登記姓名、電話、性別以及同行人數；不過由於防疫升級的關係，所以志工人數還在估算中，台北市政府會遵守中央流行疫情指揮中心的規定。

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