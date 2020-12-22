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快訊／高雄市政府宣布：續辦2021跨年活動

1222指揮中心記者會,陳時中,周志浩,莊人祥,陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中公布各地跨年活動5點原則。（圖／指揮中心）

記者許宥孺、柯沛辰／高雄報導

中央流行疫情指揮中心22日宣布新增3例境外移入、1起本土病例，指揮官陳時中表示不會禁止跨年活動，但各地須遵守5點原則。對此，高雄市政府決定續辦跨年活動，防疫規定基本比照中央標準，一樣全程戴口罩、禁止販售飲食，須帶手機隨時接收細胞簡訊，但考量戶外場地不需實聯制。

至於陳時中提出的5點原則如下：

一、主辦單位應在活動場域提供足量手部清消用品、提高公共廁所消毒頻率，並設有醫療應變措施，另外除指定販賣區外，場內不得販售飲食。

二、室內活動不得販售無座位票，並落實實聯制，須規劃固定入口，且於入口處進行體溫量測、手部消毒。

三、所有參與者在活動期間應全程配戴口罩，除補充水分外，禁止飲食，經勸導不聽者予以裁罰。

四、居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，或有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀民眾（包括表演者及活動工作人員），不得參加相關活動。

五、為了有利通知防疫相關訊息，請參加民眾務必攜帶手機。

高市衛生局表示，高雄適逢「打狗」改名高雄百年，特別規劃「高雄2021跨百光年」系列活動，將於12月24日至1月3日假亞洲新灣區展開陸海空3向度展演活動。但考量大型集會活動通常人潮擁擠、長時間近距離接觸，中央流行疫情指揮中心於22日晚間與各地方政府召開共識會議，宣布「跨年晚會活動防疫原則」。

衛生局指出，為了讓所有高雄民眾安心跨年，高市COVID-19流行疫情指揮中心會後立即召開小組會議，由副指揮官、局長黃志中親自坐鎮跨年晚會活動現場，指揮監控各項防疫工作，期以高規格防疫，守護民眾安心健康過年。

副指揮官、局長黃志中說明，高雄市相當重視防疫工作，特別是大型跨年活動，應謹慎沙盤推演各種可能的風險，並於事先做好規劃，因此市府跨局處防疫團隊日前已針對跨年活動召開過2次籌備會議，並依據中央流行疫情指揮中心22日晚間與各地方政府召開共識會議之「跨年晚會活動防疫原則」、COVID-19公眾集會指引，擬定高市跨年晚會防疫措施，底定重點防疫工作。

衛生局事前宣導，民政及警政單位針對居家檢疫及自主健康管理對象加強提醒禁止參加跨年活動，並運用各項宣導管道向民眾宣導參加跨年應全程戴口罩、禁止飲食、民眾於自主健康管理期間不得參加跨年活動等規定。

活動當天，主持人將提醒現場民眾戴口罩，現場也將成立「快速反應隊」由民、警政當日抽查居家檢疫民眾是否違規外出，會場內定點及不定點走動式稽查，經勸導仍堅持不戴口罩或堅持飲食者，帶離現場並由衛生局依法裁罰。

活動結束後三週內，如有疑似症狀者，將以手機回溯調查。針對前述各項規劃，市府相關局處團隊將於本週赴會場實地演練，希望全體市民務必配合市府防疫政策共同快樂健康迎向2021年。

高市流行疫情指揮中心呼籲，民眾參加跨年活動應配合遵守防疫規定，務必佩戴口罩，倘經防疫團隊勸導而堅持不佩戴口罩者，將依傳染病防治法裁罰新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

另外，居家隔離、居家檢疫及自主健康管理期間的市民朋友倘違規外出參與跨年活動，經查證屬實將依嚴重傳染病肺炎防治及紓困振興特別條例處新台幣10萬元以上100萬元以下罰鍰，有發燒、呼吸道、嗅味覺異常、腹瀉等身體不適症狀時，也不得參加跨年活動。

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