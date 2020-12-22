LIVE／爆本土病例「跨年縮小規模」　陳時中再度親上火線

生活中心／台北報導

只剩一週多就是跨年，但今天（22日）國內出現一例本土個案，也是台灣時隔253天再有本土病例。跨年該不該辦？怎麼辦？各地方皆在等待中央流行疫情指揮中心相關指示。指揮中心晚間7點將召開臨時記者會，由指揮官陳時中說明跨年等活動之加強集會防疫措施。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者莊喬迪攝）

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指揮中心今公布1名本土病例（案771），為今年12月20日公布案765友人（30多歲女性）。由於案765疫調時表示無法回想確切活動史，且並未提及曾與案771接觸，12月21日經警政單位調查案765活動軌跡，發現案765曾於12月7日至12日間與案771密切往來，故列為接觸者，同日由衛生單位安排採檢，於今日確診。

目前衛生單位已掌握案771接觸者共167人，其中13人列居家隔離，154人列自主健康管理，將全數安排採檢（21人檢驗中，146人待採檢），衛生單位已針對案771工作單位等公共區域進行消毒；另針對航空器群聚案，已採檢87人，其中3人確診（案760、765、766），78人檢驗陰性，6人檢驗中，10人待採檢。

出現本土個案，外界也關心是否會停辦跨年等大型活動。陳時中在下午的記者會表示，傍晚會跟各地方政府開會，討論看看跨年和新春活動規模縮小。而指揮中心稍早宣布，19:00召開臨時記者會，由陳時中說明「因應跨年等活動之加強集會防疫措施」。