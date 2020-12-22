台北大型活動隨時「滾動調整」　柯文哲：請不要過度恐慌

▲柯文哲宣布防疫升級。（圖／翻攝自柯文哲臉書）



記者蕭羽耘／台北報導

台灣22日新增一名本土案例，連續253天0確診破功。台北市長柯文哲22日表示，從現在開始，因應疫情，所有活動都可能臨時延期或停辦，請大家做好心理準備，但請不要過度恐慌。

柯文哲在臉書提到，今天出現1例本土案例，大家都非常關心台北跨年會不會停辦？台北市已有準備，按照SOP只要有一例本土病例，就會要求所有參加的民眾，全程戴口罩並且禁止飲食攤位。

此外，他表示，居家隔離檢疫者、自主健康管理者禁止參加，身體健康有狀況的，也請自己避免。如果本土病例增加到一週15例，就會改成線上跨年。

柯文哲說，從現在開始，因應疫情，所有活動都可能臨時延期或停辦，請大家做好心理準備，但請不要過度恐慌。台北市政府會堅守崗位，陪大家跑完這場防疫馬拉松！

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