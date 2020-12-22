台東首見無人機考試！鹿鳴考場17考生開心：不必再跑外縣市應試

▲鹿鳴考埸首次遙控無人機考試，報名踴躍幾近額滿。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東在地業者設立遙控無人機考場，今年9月通過民航局審查，22日舉辦首次遙控無人機學科及術科考試，共有17位民眾報名考試，報名踴躍幾近額滿。

台東縣長饒慶鈴親自前往鹿鳴考場關心考場狀況，並為考生加油，勉勵考生成為在地未來無人機產業人才，她也指出，無人機應用範圍廣泛，未來縣府會努力打造全新型態空域產業。



台東的空域屬於負向表列，也就是少數區域是禁航區或限航區，其他地區都是可以飛行的區域，是全台最適合發展空域活動的地區。

▲▼考試分學科及術科2項考試。

台東縣政府為解決鄉親考照舟車勞頓的困擾，積極協調與扶植有意願之業者成立無人機考場，終於在今日正式啟用鹿鳴考場，將提供考生在地業者與團體進行考照，開啟台東無人機產業發展的新里程。



台東是全台最能飛的地方，繼熱氣球、飛行傘、民航機駕訓學校後，無人機將是未來空域產業發展重點，目前台東的無人機玩家與工作者至少有數千名，民航局於今年3月31日頒布無人機管理規則施行後，台東的無人機玩家與工作者需要遠赴外縣市考照，最近的考場地點在屏東，玩家與工作者都反應相當不便。





因此，縣府團隊積極輔導在地業者鹿鳴溫泉酒店，並透過民航局的協助，9月獲審查通過成立了台灣東鹿鳴考場。另外也在今年辦理了兩梯次的「無人機與AI在賽事活動的應用」課程，希望藉由這些訓練課程以及考證在地化的服務，輔導更多鄉親投入無人機相關產業中。無人機可運用於農業、防救災、娛樂、觀光等，可說是範圍廣泛，未來縣府會積極於更多元方向及空域活動來努力，打造全新型態的台東空域產業。



第一位在台東考場完成學科與術科考試的曹姓考生接受媒體訪問時指出，考區設備很不錯，而且能在台東設立考場，對於他們無人機玩家與工作者都非常方便，感謝縣長及縣府團隊，他是從事海釣的人，無人機操作最主要還是要靠自已多練習。





一直對無人機產業很有興趣的縣民莎莉，今日與先生報名了學科考試，考完之後興奮地說：「以往要到屏東才能考試，知道能在台東考試後，就與先生立刻報名，在參加完10月的訓練課程後，今天的考試相當順利，今天筆試通過後會繼續報考術科考試，完備無人機相關證照，增加自己的就業競爭力。」



縣府交通及觀光發展處也表示，台東考場將持續開放相關學、術科考試，歡迎有興趣的民眾上網查詢最新的考試場次（https://drone.caa.gov.tw/）。未來縣府團隊會持續扶植輔導有意願的業者與團體發展無人機產業，加強培育在地無人機產業的人才，打造全新型態的台東空域產業。

►他奶奶的美麗小秘訣

