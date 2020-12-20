全球銷售第1無人機被列黑名單　大疆：在美照賣不誤

▲大疆無人機被美國列入實體清單。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

大陸無人機品牌大疆佔據全球大約70%市場，被美國列入實體清單後，大疆創新公關總監謝闐地今（20日）對外回應稱，「目前，只知道大疆可以在美國繼續銷售，其他影響沒有人可以回答。」

據了解，被歐美研究機構認為佔有全球70~80%市場份額的「大陸無人機巨頭」大疆，日前被美國商務部列入實體清單，此次一同被列入的，還包括中芯國際等77家中國高科技企業、學校和個人。大疆成為美國的黑名單，是否造成全球銷售的限制或影響？

根據大陸財聯社等多家媒體引述指出，謝闐地表示，大疆遭制裁後在美國繼續銷售，目前無法回答其影響有多大。不過，「實體清單和以往限制的約束力不太一樣，具體怎麼約束，還需要過幾天再看看。」對此，多家陸媒評價解讀是，即使大疆被制裁還是「照賣不誤」。

▲美軍也曾使用大疆科技DJI無人機。（圖／達志影像／美聯社）

據AI財經社稱，大疆創新2006年由香港科技大學畢業生汪滔等人創立，是無人飛行器控制系統及無人機解決方案的研發和生產商，客戶遍布全球100多個國家。高工產研機器人研究所推出的《GGR:全球無人機企業TOP10企業名單》中，大陸企業佔7家、美國2家、法國1家。

在民用無人機領域上，大陸佔據較大優勢，特別是消費級無人機，大疆佔據全球約70%的消費級無人機市場，在全球民用無人機製造企業TOP10榜單中排名第一。

據統計，2013年至2017年，大疆的銷售收入呈現每年約一倍的速度增長。到2019年，工業產值突破260億元人民幣，2020年上半年依然保持了20%以上的增長速度。