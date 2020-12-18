因應資安疑慮考量　台南市消防局禁購陸製無人機

▲台南市消防局基於資安考量禁購大陸生產無人機，現有大陸製無人機用作訓練用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

繼美國、日本禁用中國大陸所生產之無人機後，台南市消防局基於資安疑慮，計畫明年度起採購之救災用無人機全面禁止中國大陸製品，無人機可透過通訊網路，將拍下的影像、照片與飛行數據存於資訊系統裡，在5G日益普及後，無人機獲得廣泛應用，不過也可能遭有心人士經由網路攻擊竊取無人機情報與操控權。

台南市消防局局長李明峯表示，消防局將規劃從明年度起，禁止採購陸製救災用無人機，目前局內有4架非大陸品牌無人機，且均優先於第一線服勤使用，對於救災上並不會影響，至於現有的5架陸製無人機，為因應資安疑慮，將於2021年依採購年限逐步汰換且作為平時飛手訓練使用，於全面汰換前先採取下列因應作為：1、關閉通訊連線功能採用離線模式飛行，並採取離線模式存取資料。2、遇有救災搜溺任務，優先派遣消防局義消通訊中隊之國產自組機支援協 助救災。

台南市長黃偉哲表示，要將台南打造成智慧城市，無人機是重要環節，然資安即國安問題，期許打造安全無虞的資安環境並擴大無人機應用層面，展現台南市打造智慧城市，守護公共安全之決心。

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