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從納卡衝突學經驗！美建議台軍用無人機攻解放軍...陸專家4字吐槽

▲美國MQ-9「死神」無人機。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國MQ-9「死神」無人機。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱茀濱／綜合報導

前美國空軍顧問Eric Chan先前在英語線上時事雜誌《外交家》（The Diplomat）上發表文章，內容建議台軍能從「納卡衝突」中汲取經驗。對此《央視軍事》引述專家言論狂轟，這完全是天方夜譚，並警告美媒的挑唆會讓台灣不知深淺，「反而可能招來殺身之禍」。

綜合媒體報導，Eric Chan的文章建議台軍可從「納卡衝突」中學到的經驗進行分析，並稱台灣可從無人機的角色、無人機誘餌和在軍事衝突中，保持靈活戰術思維等方面得到寶貴經驗。

Eric Chan總結值得台軍「學習」的三個方面，第一是靈活運用無人機戰術，「納卡衝突」中就運用大規模無人機系統，地面部隊在局部戰爭中大量部署無人機系統，可讓空軍表現更強大的威力。

▲▼中國軍事專家邵永靈。（圖／翻攝央視軍事）

▲中國軍事專家邵永靈。（圖／翻攝央視軍事，下同）

第二是建議台軍擴建廉價的空中誘餌機編隊，主要任務是充當目標誘餌，消耗解放軍的防空導彈，並透露編隊可能是由無人機、雙翼飛機，甚至是老化戰鬥機組成的混合體；最後則是發揮戰術靈活性，建議台軍能靈活運用美軍所具備的多種作戰方式。

對此，中國軍事專家邵永靈接受《央視軍事》訪問時表示，雖然台軍先發很容易，但卻承受不了解放軍的報復。至於要擴大無人機編隊，對大陸主動採取進攻，她則認為根本是天方夜譚，可能還沒飛越台海就被解放軍發現了。

因此，邵永靈認為，美媒搧風點火、挑唆台軍主動攻擊解放軍，只會讓台灣不知深淺，「反而可能會招來殺身之禍」。

▲▼中國軍事專家邵永靈。（圖／翻攝央視軍事）

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