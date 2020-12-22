40國對英關閉邊境！新變種病毒重挫歐股　無協議脫歐亂象提前登場　





▲英確診人數超過200萬，倫敦封城前數十萬人潮想盡辦法逃出。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新變種病毒株，錄得傳播力可能強過以往70％的結果，英政府因此對倫敦與南部地區下令「第4級警戒」，超過40國也在數天內接連發布對英交通禁令。此效應震撼金融市場，導致歐股重挫，英國預料無協議脫歐的英法邊境受阻亂象，也因充滿轉折的疫情提前登場。

根據美國約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，英國疫情嚴重程度排全球第6，累計207萬9678人確診、6萬7718人病故。英國當地21日通報新增3萬3364人染疫，已是連續第2天單日確診破3萬人，並創下疫情爆發以來的該國紀錄。

此時正值全球期待2021年疫情因疫苗的大規模接種而放緩，經濟隨之復甦的時刻，卻傳出英國倫敦與南部地區出現傳播力增加70％的新種病毒株，再次在各層面衝擊各國。

▲新種病毒株的出現讓歐洲情勢更加混亂。（圖／路透社）

目前全球逾40國宣布暫時禁止英國客機入境，也讓預料本月31日可能宣布無協議脫歐的英國，提前因疫情面臨交通被禁的局面。法國祭出的快狠準措施對英國造成的混亂最大，由於馬克宏政府宣布21日午夜起對英暫停所有交通，為時48小時，造成英格蘭東南部最靠近法國的多佛港（Dover），當天要跨海峽進歐陸數以千計的貨櫃車全部堵住。

歐股方面也全面收疊，倫敦FTSE 100指數下跌112.86點，或1.73%，收在6416.32點；法蘭克福DAX 30指數則是重挫384.21點，或2.82％，以13246.30點作收；巴黎CAC 40指數下跌134.50點，或2.43％，收在5393.34點。

▲法國對英關閉邊境48小時，英多佛港（Dover）數以千計的貨櫃車被堵住。（圖／路透）

目前整理全球已宣布對英禁航的國家逾40國。歐洲方面，有波蘭、俄羅斯、法國、德國、西班牙、葡萄牙、荷蘭、愛爾蘭、義大利、芬蘭、比利時、波羅的海三小國、克羅埃西亞、北馬其頓、羅馬尼亞、丹麥、挪威。當中法國關閉邊境48小時，羅馬尼亞禁令為期2星期，德國柏林當局正在研擬措施，可能延長禁令至1月。

美洲方面，包括加拿大、薩爾瓦多、哥倫比亞、阿根廷、智利，均宣布禁止所有來自英國的航班，其中加拿大禁航令為期72小時。

亞洲方面對英禁航的國家／地區，包括印度、香港、土耳其、伊朗、以色列、沙烏地阿拉伯、約旦、阿曼、科威特。非洲國家則有南非、突尼西亞、摩洛哥。