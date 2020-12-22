廣達女員工與機師同遊染疫　12/8-11去好市多、SOGO、新光三越

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／記者莊喬迪攝）

記者黃凱翊／綜合報導

時隔253天國內再現本土病例。中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內再增3例境外移入以及1例本土病例，指揮官陳時中表示，個案為案765（紐西蘭籍機師）接觸者，並公布案765活動軌跡，遍及天母新光三越、SOGO以及南崁好市多。

指揮中心18日、20日接連公布案760、765、766三名機師染疫，分別是本國籍30多歲女性、紐西蘭籍60多歲男性以及20多歲日本籍男性。最先確診的是女機師，後續調查這3人曾於12月12日同航班工作，航程均在密閉空間，時間長且有部分時間為無防護接觸（喝水、進食等），而由於紐西蘭籍機師於機上已有症狀，研判女機師、日籍機師都是在機上受其感染，為一起航空器感染事件，這三人總計匡列接觸者89人。

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▲案765活動軌跡。（圖／指揮中心提供）

陳時中今日公布，今日新增本土為今(2020)年12月20日公布之案765友人(30多歲女性)，由於案765疫調時表示無法回想確切活動史，且並未提及曾與案771接觸，12月21日經警政單位調查案765之活動軌跡，發現案765曾於12月7日至12日間與案771密切往來，故列為接觸者，同日由衛生單位安排採檢，於今日確診。

▲▼確診者曾在12/10、11去過SOGO天母店跟好市多桃園南崁店。（圖／截取自GOOGLE MAP街景圖）

指揮中心表示，為釐清案765(外籍機師)於12月8日至12日間之活動史與接觸者，經衛生、警政單位密切調查個案活動軌跡發現，個案於上述期間曾有多處公共場所活動史(如附件)，提醒曾於附件所列時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理，12月25日前如出現相關症狀，應戴上口罩前往全國指定社區採檢院所，經醫師評估是否採檢。

指揮中心說明，針對案765於疫調時未誠實告知接觸史及活動史，恐違反傳染病防治法，依據傳染病防治法第43條規定，傳染病或疑似傳染病病人不得拒絕、規避或妨礙相關檢驗、調查及處置；如確有拒絕、規避或妨礙之情事，衛生單位可依同法第67條第1項第3款規定，處新臺幣6萬至30萬元罰鍰。

▼陳時中表示，對於案765隱瞞活動史的部分，不排除開罰。（圖／記者莊喬迪攝）





廣達集團旗下關係企業有員工確診COVID-19。廣達表示，確診員工是旗下孫公司，而公司內部信件也在網路流出，信件內明確寫出5點要求，12/22起禁止員工在員工餐廳用餐、在公司內全面佩戴口罩。

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