案765紐籍機師「咳全程不戴口罩、隱瞞活動史」　陳時中：最高罰30萬

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心先前接連公布案760、765、766三名機師染疫，其中、案765外籍機師疫調時未誠實告知接觸史及活動史，依照傳染病防治法第43條規定，可處新臺幣6萬至30萬元罰鍰。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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陳時中表示，針對案765於疫調時未誠實告知接觸史及活動史，恐違反傳染病防治法，依據傳染病防治法第43條規定，傳染病或疑似傳染病病人不得拒絕、規避或妨礙相關檢驗、調查及處置；如確有拒絕、規避或妨礙之情事，衛生單位可依同法第67條第1項第3款規定，處新臺幣6萬至30萬元罰鍰。

陳時中說，這部分可能在開罰上有點困難，因為要罰6萬~30萬的話，主要規定是經勸導後沒有改善，因為他是機長，所以沒有人敢勸他，目前詢問同班機師，都說他全程一直在咳嗽，所以要採用嚴格罰他6萬~30萬，後續交由地方衛生局裁罰。

指揮中心先前接連公布案760、765、766三名機師染疫，分別是本國籍30多歲女性、紐西蘭籍60多歲男性以及20多歲日本籍男性。最先確診的是女機師，後續調查這3人曾於12月12日同航班工作，航程均在密閉空間，時間長且有部分時間為無防護接觸（喝水、進食等），而由於紐西蘭籍機師於機上已有症狀，研判女機師、日籍機師都是在機上受其感染，為一起航空器感染事件，這三人總計匡列接觸者89人。

▲案765國內活動軌跡（圖／曾梓倩製）

