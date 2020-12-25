看守所淪病毒煉獄！一夜暴增288人染疫...囚犯揮毛巾哭喊「救命」

▲南韓首爾東部看守所累計514人染上新冠肺炎。（圖／翻攝自南韓法務部官網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情告急，今（25）日公布新增確診數高達1241例，再次說明現行防疫政策早已失靈，首爾市一夕之間爆增550例，其中高達288例來自「首爾東部看守所」，密閉狹窄空間造成大規模的群聚感染，不僅在此服刑的前總統李明博篩檢呈陰性後緊急於21日搬進首爾大學醫院，就連關在牢房裡的囚犯看到媒體前來採訪，都趕緊對著鐵紗窗揮舞毛巾喊「救命」。

根據《韓聯社》報導，南韓法務部25日指出，首爾東部看守所針對在第1次全體篩檢中呈現陰性的416名工作人員、2021名囚犯於23日進行第2次篩檢，結果有2名工作人員、286名囚犯確診新冠肺炎。

目前首爾東部看守所共計514人染疫。而先前因為收賄等罪鋃鐺入獄的前總統李明博在第1次篩檢時結果呈現陰性，之後為了治療舊疾才住進首爾大學醫院，因此尚未接受第2次篩檢。

▲一名囚犯絕望地對著鐵窗外揮舞毛巾求救。（圖／翻攝自韓網）

據悉，首名確診者為首爾東部看守所內的工作人員，其目前仍在學的家屬確診後，於11月27日被診斷染疫，此後病毒在新進囚犯所居住的房舍內快速散播

根據韓媒《東亞日報》報導，有媒體前往採訪、拍攝時，捕捉到令人心碎的畫面！一名囚犯得知有人潮前來時，竟然不顧形象，朝著鐵紗窗外揮動綠色毛巾，以迫切的聲音高喊，「拜託救我出去。」

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南韓現行防疫措施（年底加強防疫專案）

禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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