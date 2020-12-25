　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

看守所淪病毒煉獄！一夜暴增288人染疫...囚犯揮毛巾哭喊「救命」

▲▼南韓首爾東部看守所傳出184人染上新冠肺炎。（圖／翻攝自南韓法務部官網）

▲南韓首爾東部看守所累計514人染上新冠肺炎。（圖／翻攝自南韓法務部官網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情告急，今（25）日公布新增確診數高達1241例，再次說明現行防疫政策早已失靈，首爾市一夕之間爆增550例，其中高達288例來自「首爾東部看守所」，密閉狹窄空間造成大規模的群聚感染，不僅在此服刑的前總統李明博篩檢呈陰性後緊急於21日搬進首爾大學醫院，就連關在牢房裡的囚犯看到媒體前來採訪，都趕緊對著鐵紗窗揮舞毛巾喊「救命」。

根據《韓聯社》報導，南韓法務部25日指出，首爾東部看守所針對在第1次全體篩檢中呈現陰性的416名工作人員、2021名囚犯於23日進行第2次篩檢，結果有2名工作人員、286名囚犯確診新冠肺炎。

目前首爾東部看守所共計514人染疫。而先前因為收賄等罪鋃鐺入獄的前總統李明博在第1次篩檢時結果呈現陰性，之後為了治療舊疾才住進首爾大學醫院，因此尚未接受第2次篩檢。

▲▼一名囚犯絕望地對著鐵窗外揮舞毛巾求救。（圖／翻攝自韓網）

▲一名囚犯絕望地對著鐵窗外揮舞毛巾求救。（圖／翻攝自韓網）

據悉，首名確診者為首爾東部看守所內的工作人員，其目前仍在學的家屬確診後，於11月27日被診斷染疫，此後病毒在新進囚犯所居住的房舍內快速散播

根據韓媒《東亞日報》報導，有媒體前往採訪、拍攝時，捕捉到令人心碎的畫面！一名囚犯得知有人潮前來時，竟然不顧形象，朝著鐵紗窗外揮動綠色毛巾，以迫切的聲音高喊，「拜託救我出去。」

►南韓新冠疫情告急刷新高！單日「暴增1241例」　看守所淪病毒煉獄
►前總統李明博危險了！首爾私宅傳「10名保全確診新冠」　報告出爐

南韓現行防疫措施（年底加強防疫專案）
禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►上班族熬夜、壓力大？一天一包養顏美容

 
ET快訊
廣達集團女匡列「187名接觸者」　18名同事居家隔離中
機師3人染疫群聚　擴大匡列接觸者149人！106人已採檢
LIVE／今增4例、社區感染風險增加！　陳時中突上記者會說明
薪水贏過科技業！他驚「年薪破百基本」　內行曝：30歲千萬資產
紐籍機師傳染廣明女「社區感染風險增加」！疾管署急發醫界通函
38歲壯男愛上65歲嬤：很愛做　洞房夜一摸「怪怪的」
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

NASA驚曝：銀河系可能佈滿「外星人屍體」！因科技進步已「自我毀滅」

手機掉進海…釣客14天後「原地找回」　網驚呼：奇蹟般的重逢！

英脫歐過渡期倒數…歐盟留學生衝擊大！學費增4倍　工作權也受限

看守所淪病毒煉獄！一夜暴增288人染疫...囚犯揮毛巾哭喊「救命」

不對勁！吃榴蓮蛋糕沒味道　大馬醫生議員才知「失去嗅覺」已染疫

睡醒發現爸媽倒在血泊中！　5歲男童徒步幾百公尺找叔叔求救

英國南非等4變種病毒「急速擴散」　星港已淪陷！全球疫區一次看

首例！胎盤驗出「塑膠微粒」　醫師憂：新生兒恐成「塑膠寶寶」

南韓新冠疫情告急刷新高！單日「暴增1241例」　看守所淪病毒煉獄

雪地驚傳「3米巨獸」飢餓追殺馴鹿！　獵人目擊嚇壞：腳印好像人

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

首波寒流達標！跨年夜急凍　「最低探6°C」將發低溫特報

NASA驚曝：銀河系可能佈滿「外星人屍體」！因科技進步已「自我毀滅」

手機掉進海…釣客14天後「原地找回」　網驚呼：奇蹟般的重逢！

英脫歐過渡期倒數…歐盟留學生衝擊大！學費增4倍　工作權也受限

看守所淪病毒煉獄！一夜暴增288人染疫...囚犯揮毛巾哭喊「救命」

不對勁！吃榴蓮蛋糕沒味道　大馬醫生議員才知「失去嗅覺」已染疫

睡醒發現爸媽倒在血泊中！　5歲男童徒步幾百公尺找叔叔求救

英國南非等4變種病毒「急速擴散」　星港已淪陷！全球疫區一次看

首例！胎盤驗出「塑膠微粒」　醫師憂：新生兒恐成「塑膠寶寶」

南韓新冠疫情告急刷新高！單日「暴增1241例」　看守所淪病毒煉獄

雪地驚傳「3米巨獸」飢餓追殺馴鹿！　獵人目擊嚇壞：腳印好像人

連續4天主持記者會！陳時中：秋冬本來就比較緊張

李沃牆／「M型」社會來也！中產階級「薪」酸已成國安問題

NASA驚曝：銀河系可能佈滿「外星人屍體」！因科技進步已「自我毀滅」

Gogoro自己唱歌讓他大喊「羞恥Play」？除了按鍵切歌還能這樣做

美國現有房屋銷量首下滑「創38年新低」　連續5個月交易大好轉跌

北聯幫大哥拿「大疊錢磚」投資網拍　被拒「開槍示威」傷人砸店

印尼女入境「流鼻水未通報」　居檢自行服藥仍咳嗽今確診

國產疫苗傳卡關...民憂無望　陳時中緩頰：寄予厚望！

手機掉進海…釣客14天後「原地找回」　網驚呼：奇蹟般的重逢！

基本工資元旦起調漲　勞保、勞退每月提繳跟著漲

等紅燈驚見裸背妹「U字型挖空」　零疤雪白嫩膚辣翻…萬人秒暴動

國際熱門新聞

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

首例！胎盤驗出塑膠微粒　恐成「塑膠寶寶」

飯島愛猝逝前最後身影曝光！獨死12年仍為謎

日本校規限穿白內衣　違規下場曝光

他用瞳孔反射　抓包女友約砲

彭博專欄作家：我在台灣的日子好到不像話

辣媽去泡夜店　3孩鎖家中被燒死

驚世發現！耶穌「死刑釘」爆找到了

長髮妹遇10狗夾擊　臉上只剩眼珠

阿嬤求幫修GameBoy　任天堂神應對

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

4光年外「地球」傳來無線電信號！

小二生尿素做出「炎柱」！　網友全跪了

即／英歐達成脫歐貿易協議

更多熱門

相關新聞

吃榴蓮蛋糕沒味道　議員才知已染疫

吃榴蓮蛋糕沒味道　議員才知已染疫

馬來西亞前議員巫程豪於平安夜在臉書發文自曝確診新冠肺炎。他透露，自己是在吃完榴蓮蛋糕後，仍聞不到榴蓮的香氣，才驚覺已失去嗅覺，遂立即接受新冠肺炎的檢測，最終確診染疫。同時也是一名執業醫生的巫程豪認為，他是在前些日子為外勞進行體檢時受到感染的，其診所也有一名員工同樣患上新冠肺炎。

紐籍機師+廣明女染疫　疾管署急發醫界通函

紐籍機師+廣明女染疫　疾管署急發醫界通函

土耳其將打陸疫苗　稱有效率91.25%

土耳其將打陸疫苗　稱有效率91.25%

大陸多地陸續爆發疫情　吳尊友：是一種正常現象

大陸多地陸續爆發疫情　吳尊友：是一種正常現象

中美潛在爆發點　美學者點名台灣

中美潛在爆發點　美學者點名台灣

關鍵字：

日韓要聞世界疫情南韓新冠肺炎首爾東部看守所李明博群聚感染

讀者迴響

熱門新聞

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

7男12女汽旅內做壞事！高雄警開門一見全抓起來

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

范瑋琪深夜紅眼崩潰：放過我家人！

握拳寶寶13歲了「驚人變化近況」曝！母揭拍照真相

瑪莎拉蒂左轉硬上分隔島　撞爆路燈車半毀

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

小鬼平安夜來電報平安　私下對話曝光

南崁好市多「開店變空城」　店員苦笑回應

經血沾裙！後方女生「直接脫外套」幫綁腰上擋住

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面