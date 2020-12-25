不對勁！吃榴蓮蛋糕沒味道　大馬醫生議員才知「失去嗅覺」已染疫

▲馬來西亞議員巫程豪最近確診新冠肺炎。（圖／翻攝自Facebook／Boo Cheng Hau 巫程豪）

記者葉睿涵／綜合報導

馬來西亞前議員巫程豪於平安夜在臉書發文自曝確診新冠肺炎。他透露，自己是在吃完榴蓮蛋糕後，仍聞不到榴蓮的香氣，才驚覺已失去嗅覺，遂立即接受新冠肺炎的檢測，最終確診染疫。同時也是一名執業醫生的巫程豪認為，他是在前些日子為外勞進行體檢時受到感染的，其診所也有一名員工同樣患上新冠肺炎。

綜合當地媒體《中國報》與《光明日報》報導，巫程豪在18日吃了一片榴蓮蛋糕，豈料，從他打開包裝盒到將蛋糕吃下肚，全程都聞不到榴蓮的香氣，彷彿就像失去了嗅覺一般，而這也與新冠肺炎的症狀相符，他才覺得大事不好，遂立即接受新冠肺炎的檢測，最終確診染疫。

巫程豪透露，當地的衛生局已著手調查感染源頭，不過他懷疑，自己是之前在為外勞進行體檢時受感染的，他的診所內也有一名護士的新冠檢測結果呈陽性。巫程豪與其員工已入住醫院接受治療，診所的另外8名職員，包括他的母親、妻子和女兒都已接受檢測，初步結果全都呈陰性，但大家仍被要求遵守居家隔離。

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